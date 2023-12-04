HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Necip Hablemitoğlu suikastı davasında ara karar açıklandı

Necip Hablemitoğlu suikastı davasında ara karar açıklandı

04.12.2023 21:48 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'na yapılan suikasta ilişkin terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen’in de arasında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davada mahkeme ara kararını açıkladı.

Necip Hablemitoğlu suikastı davasında ara karar açıklandı

Akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun Ankara'da 18 Aralık 2002'de evinin önünde silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanıklar Levent Göktaş, Aydın Köstem, Mehmet Narin, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile eski istihbaratçı Enver Altaylı katıldı.

Cumhuriyet savcısına söz veren mahkeme başkanı, ardından sanıklara söz vererek, bu celsede ara kararı açıklayacaklarını vurguladı. Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün, olaya ilişkin bilgi ve görgüsü olmayan veya tarafların yönlendirmesiyle ifade veren tanıkların ifadelerini kabul etmediğini söyleyerek, yeni tanık dinlenmesini istedi.

Ardından söz alan sanık Enver Altaylı, ara karar öncesi herhangi bir talebinin olmadığını söyledi. Sanık Levent Göktaş ise avukatlık mesleğini icra edebilmek için davalarının yoğun olduğu İstanbul, Bursa, Adana ve İzmir için şehir dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.
thumbs_b_c_f9fdde046a3e0e180a26308d978a93a4

"DAVALARA SONUNA KADAR KATILACAĞIM"

Duruşmalara gelmeyi aksatmayacağını ifade eden sanık Fikret Emek, “Duruşmalar devam edecekse davalara sonuna kadar katılacağım. Hiç şüpheniz olmasın. Şehir dışı yasağımın kaldırılmasını arz ederim” ifadelerini kullandı.

"VİCDANEN ÇOK RAHATIM"

Ara karar öncesi söz alan sanık Aydın Köstem, “Mayıs ayındaki tahliyenin ardından sadece benim ayağıma kelepçe taktılar. Kelepçenin çıkarılmasını, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep ediyorum. Ayrıca vicdanen çok rahatım, beraatımı talep ediyorum” dedi.
1452234884090
Diğer sanık Mehmet Narin ise, “İddia makamı benim cinayetle bir ilgi, alakamın olmadığını anladı. Ben 21 yıllık çalışma hayatımda hep örnek birisi olarak gösterildim. Hakkımdaki tüm iddiaları reddediyorum. 2012 Eylül ayında TSK’dan onurumla, şerefimle ayrıldım. Tırnaklarımla elde ettiğim kariyerim, geçmişi suçlarla dolu olan birisinin söylemleri yüzünden mağduriyetler içerisinde” diyerek suçsuz olduğunu söyledi. Üzerine atılı suçu kabul etmediğini aktaran sanık Narin, ayrıca mahkeme heyetinden şehir dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.
Sanık Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, “Tüm meslek hayatımı ben ve ailem terörle mücadeleye adadık. Benim son dönemde yapmış olduğum görev de göz önünde bulundurulduğunda benim ifşa edilmem sadece ben ve ailemi değil, devletimizi de zor duruma sokacaktır” dedi.

DURUŞMA 2024'E ERTELENDİ

Sanık ve avukat beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol kararlarının devamına, sanık Narin hakkında sistemde gözüken ev hapsinin kaldırılmasına karar verdi. Bazı kişilerin tanık olarak dinlenilmesine hükmeden mahkeme, firari sanık Nuri Gökhan Bozkır'ın avukatının tutuklanmama güvencesi taleplerinin reddine karar vererek, duruşmayı 4 Mart 2024’e erteledi. (İHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görür ağlaya ağlaya anlattı! 18 ili tek tek sıraladı: "Kaderleri Hatay ve Maraş gibi olacak"Görür ağlaya ağlaya anlattı! 18 ili tek tek sıraladı: "Kaderleri Hatay ve Maraş gibi olacak"
İstanbul'da yağışlı havayla birlikte trafik kilitlendi! İstanbul'da yağışlı havayla birlikte trafik kilitlendi!
İsrail'den vatandaşlarına seyahat uyarısı! İsrail'den vatandaşlarına seyahat uyarısı!
Anahtar Kelimeler:
Necip Hablemitoğlu
En Çok Okunan Haberler
İrfan Can Kahveci'den kaleciyi çaresiz bırakan gol

İrfan Can Kahveci'den kaleciyi çaresiz bırakan gol

Fatih Portakal'dan sert tepki! 'Bana giren çıkan bir şey yok'

Fatih Portakal'dan sert tepki! 'Bana giren çıkan bir şey yok'

İYİ Parti CHP'nin iş birliği teklifine 'hayır' dedi!

İYİ Parti CHP'nin iş birliği teklifine 'hayır' dedi!

O ülke buz kesti! Termometreler eksi 56 dereceyi gösterdi

O ülke buz kesti! Termometreler eksi 56 dereceyi gösterdi

Dilan Polat'ın Şampiyonlar Ligi karesinde yer alan 12 fenomenin tüm şirketlerine kayyum atandı

Dilan Polat'ın Şampiyonlar Ligi karesinde yer alan 12 fenomenin tüm şirketlerine kayyum atandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Diş hekiminden itiraf! "Ağzınıza bakarak seks hayatınızı anlarım"

Diş hekiminden itiraf! "Ağzınıza bakarak seks hayatınızı anlarım"

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında avantajlı fiyatlar

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında avantajlı fiyatlar

Akım videosu çekmek istedi! Ortalık karıştı

Akım videosu çekmek istedi! Ortalık karıştı

Altından iç çamaşırına yorum yağdı! "Pamuklu don..."

Altından iç çamaşırına yorum yağdı! "Pamuklu don..."

Çok satanlarda zirvede! Ekstra hafif, ultra konforlu Columbia Powder Lite Mont ile tanışın

Çok satanlarda zirvede! Ekstra hafif, ultra konforlu Columbia Powder Lite Mont ile tanışın

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.