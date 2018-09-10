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Necmi Dede böyle uyardı: Kimse 'Ben erkeğim, benim başıma gelmez' demesin

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 13:24 | Son Güncelleme

73 yaşındaki Necmi Eren 2 yıl önce memesinde bir kitle fark etti ve doktora gitti. Birçok yerde tahliller yapıldı ancak kimsenin aklına bunun bir meme tümörü olabileceği gelmedi. Kitle 9 x 9 santimetre büyüklüğüne ulaşana kadar da teşhis konulamadı. Tanı, kitle tüm memeyi kapladıktan sonra konulabildi.

Necmi Dede böyle uyardı: Kimse 'Ben erkeğim, benim başıma gelmez' demesin

Necmi Eren, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Velidedeoğlu ve ekibi tarafından ameliyat edilerek sağlığına kavuşturuldu. Doç. Dr. Velidedeoğlu, ABD'li ünlü oyuncu Angelina Jolie ile tüm dünyanın öğrendiği BRCA-1, BRCA-2 geninin erkeklerde de olabildiğini ve bu genin meme kanserine neden olabildiğini söyledi. Necmi Eren ise "Kimse 'Ben erkeğim, benim başıma gelmez' demesin" diyerek tüm erkeklere uyarılarda bulundu.

Hastanın memede sertlik, meme başında şişlik, meme başında çökme ve cilt derisinde kızarıklık, renk değişikliği şikayetleri ile geldiğini söyleyen Doç. Dr. Velidedeoğlu, hastanın ameliyat öncesi kemoterapi tedavisi gördüğünü belirtti.

MEME DOKUSUNUN YERİNE SIRTINDAN DOKU NAKLEDİLDİ

Doç. Dr. Velidedeoğlu, meme kanseri olan erkek hastanın durumunu şöyle anlattı:

"Hastanın lokal ileri denilen meme kanseri olduğu görülmüştü. Tümörün kemoterapi sonrası 5 santimetreye kadar gerilediğini gördükten sonra kendi onkoloji konseyimiz ile ameliyata karar verdik. 10 gün önce de hastanın tüm memesini ve koltuk altı lenf bezlerini kapsayacak şekilde mastektomi dediğimiz ameliyatı gerçekleştirdik. Kemoterapiye kısmen yanıt aldığı için tümör yine büyüktü ve erkekte de meme dokusu çok az olduğu için kenarlara doğru da yine yaygın olduğu için oluşan boşluğu da hastanın sırtından aldığımız cilt dokusu ile doldurma yöntemine başvurduk."

"MEME KANSERİ VAKALARININ SADECE YÜZDE 1'İ ERKEK"

Türkiye'de ve dünyada meme kanserinin erkeklerde çok az görüldüğünü söyleyen Doç. Dr. Velidedeoğlu, "Yurtdışı verilerine bakarsak meme kanseri vakalarının erkeklerde görülme sıklığı yüzde 0,5 ile yüzde 1 arasında değişiyor. Bu rakam Afrika'da yüzde 6'lara kadar yükselmekte. Bunun sebebi ise Afrika gibi ülkelerde karaciğerin enfeksiyon hastalıklarının daha sık görülmesi ve bunun da östrojen değişikliğine yol açması" dedi.

"ERKEKLER DOKTORA DAHA GEÇ BAŞVURUYOR O YÜZDEN SAĞKALIM SÜRESİ DAHA KÖTÜ"

Doç. Dr. Velidedeoğlu, erkek ve kadınlarda hastalığın iyileşme beklentisinin aynı olduğunu ancak erkeklerin doktora daha geç başvurması ya da daha geç tanı alması nedeniyle sağkalım oranlarının kadınlardan daha düşük olduğunu söyledi.

Meme kanseri olan erkeklerin aile bireylerinde de meme kanseri görüldüğünü söyleyen Doç. Dr. Velidedeoğlu, diğer aile bireylerinin de Angelina Jolie ile ünlenen BRCA-1, BRCA-2 genleri açısından tetkik edilmesi gerektiğini açıkladı.

"KİMSE 'BEN ERKEĞİM BU BENİM BAŞIMA GELMEZ' DEMESİN"

Yaklaşık 2 yıl önce memesinde kitle hissettiğini söyleyen Necmi Eren ise yaşadıklarını şöyle anlattı: "Başka bir ilacın yan etkisi olduğunu sanmıştık. O yüzden üzerinde fazla durmadık. Bu nedenle de geç kaldık. Bu sene Mart ayında hastanelere müracaat ettik. Ondan sonra ameliyata karar verildi. Çok şükür Doç. Dr. Mehmet Velidedeoğlu bizi sağlığımıza kavuşturdu. Kimse 'Ben erkeğim. Ben de bu hastalık olmaz diye düşünmesin.' Herkes kendi doktoru olup kendini kontrol etmeli. İnsan kurtulunca da ikinci bir yaşama kavuşuyor. Bu işte moral çok mühim. Ben hiç moralimi bozmadım."

Kaynak: DHA

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