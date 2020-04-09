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  4. 'Neden dışarı çıktınız?' sorusuna verdiği cevap ekipleri şaşkına çevirdi

'Neden dışarı çıktınız?' sorusuna verdiği cevap ekipleri şaşkına çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2020 09:49 | Son Güncelleme

Beyoğlu Tophane’de bir parkta otururken polisin koronavirüs denetimlerine denk gelen bir genç ekiplerin ‘Neden dışarı çıktınız?’ sorusuna ‘canımın sıkıntısından’ cevabını verdi. Ekipler uyarılarının ardından gence cezai işlem uyguladı.

'Neden dışarı çıktınız?' sorusuna verdiği cevap ekipleri şaşkına çevirdi

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı polisin denetimleri aralıksız sürüyor. Vatandaşların büyük çoğunluğu kurallara uyarken bazıları ise tüm uyarılara rağmen sorumsuzca davranışlarını sürdürüyor. Emniyet ekipleri ise uyarılara rağmen işi olmadan dışarı çıkan vatandaşları uyarıp ceza kesiyor.

'NEDEN DIŞARI ÇIKTINIZ?' SORUSUNA VERDİĞİ CEVAP ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Polisler pek çok noktada olduğu gibi Tophane’de de denetimlerini gerçekleştirdi. Parktan geçen vatandaşları kimlik sorup, uyaran ekipler, bir gencin parkta oturduğunu gördü. Gencin yanına giderek parkta ne yaptığını sorulduğunda ekiplerin aldığı cevap ise şaşırttı. ‘Neden dışarı çıktınız?’ sorusuna ‘canımın sıkıntısından’ cevabını veren gencin maske takmadığı da görüldü. Ekipler uyarılarının ardından gence cezai işlem uyguladı.

BAZI VATANDAŞLAR MASKE TAKMADI

Öte yandan vatandaşların Beyoğlu’nda bulunan Fatih Sultan Caddesi’nde de korona virüs uyarılarına aldırış etmediği de görüldü. Caddenin oldukça kalabalık olduğu görülürken, vatandaşların sosyal mesafeye de dikkat etmediği anlar kameralara yansıdı. Özellikle banka önlerinde oluşan kalabalık dikkat çekti. Bazı vatandaşların ise maske bile takmaması pes dedirtti.

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Kaynak: İHA

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