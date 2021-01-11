Neden kabus görürüz? Korktuğumuz için anlatmıyoruz ama...

Korkutan rüyalar olarak da tanımlanan kabuslar, kişinin panik ve endişeyle uyanmasına neden olur. REM uykusu esnasında görülen kabuslar, travma, kötü olay ve korkuların yansıması olarak kabul edilir. Kaygı, korku, öfke, utanç gibi duygular içeren kabuslar uykunun en yoğun yaşandığı anlarda ortaya çıkarı. Gün içinde yaşanan hatıraların da beyne işlendiği bölüm olan REM evresinde yaşanan olumsuzlukların etkisi ortaya çıkar. Uyandırdığı olumsuz duygular nedeniyle kabus olarak anılan korkutan rüyalar bazen yalnızca sevilmeyen bir insanın görülmesi durumunda da kabus olarak nitelendirilebilir. Bu noktada rüyanın kişilerde uyandırdığı duygular devreye girer. Konu ile ilgili bilgi veren Kişisel Gelişimi Uzmanı ve Rüya Eğitmeni Işık Elçi, 'Neden kabus görürüz' sorusunun altında yatanlara dikkat çekti. İşte Elçi'nin konu ile ilgili anlattıkları:

'KABUSLAR KİŞİLER İÇİN EN FAYDALI MESAJLAR'

'Bana 'Kabus gördüm' ya da 'Beni korkutan bir rüya gördüm' diyenlerin mutlaka rüyalarını dinlemek istiyorum. Çünkü en değerli bilgi -ben onu midyenin içindeki inciye benzetiyorum- insanların korktuğu, kabus gördüğü rüyaların içinden geliyor bize. Yani kabuslarla en fayda sağlayacak olan mesajlar sunuluyor. Bunun sebebini de şöyle düşünüyorum; hayatımızda bir şeyler normal gidince sorgulamıyoruz ya da sorumluluğunu almıyoruz. Ancak kişiler bir şeyler ters gittiğinde ya da kabus gördüğünde durumun onun için ne anlama geldiğini araştırmaya başlıyor. Bunu yaparken de kendisi için doğru olanı bulmuş oluyor. Rüyanın onun için mesajını anlamış oluyor.