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Neden kabus görürüz? Korktuğumuz için anlatmıyoruz ama...

11.01.2021 18:04 | Son Güncelleme:
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Kabusların ya da korkutan rüyaların kişiler için bir mesaj olduğuna dikkat çeken Kişisel Gelişimi Uzmanı ve Rüya Eğitmeni Işık Elçi, uyanık yaşamda uyanma ve sorumluluk alma zamanı geldiği için, bastırılmış duygularla yüzleşme vakti geldiği için kabus gördüğümüzü söyledi.

Korkutan rüyalar olarak da tanımlanan kabuslar, kişinin panik ve endişeyle uyanmasına neden olur. REM uykusu esnasında görülen kabuslar, travma, kötü olay ve korkuların yansıması olarak kabul edilir. Kaygı, korku, öfke, utanç gibi duygular içeren kabuslar uykunun en yoğun yaşandığı anlarda ortaya çıkarı. Gün içinde yaşanan hatıraların da beyne işlendiği bölüm olan REM evresinde yaşanan olumsuzlukların etkisi ortaya çıkar. Uyandırdığı olumsuz duygular nedeniyle kabus olarak anılan korkutan rüyalar bazen yalnızca sevilmeyen bir insanın görülmesi durumunda da kabus olarak nitelendirilebilir. Bu noktada rüyanın kişilerde uyandırdığı duygular devreye girer. Konu ile ilgili bilgi veren Kişisel Gelişimi Uzmanı ve Rüya Eğitmeni Işık Elçi, 'Neden kabus görürüz' sorusunun altında yatanlara dikkat çekti. İşte Elçi'nin konu ile ilgili anlattıkları:

'KABUSLAR KİŞİLER İÇİN EN FAYDALI MESAJLAR'

'Bana 'Kabus gördüm' ya da 'Beni korkutan bir rüya gördüm' diyenlerin mutlaka rüyalarını dinlemek istiyorum. Çünkü en değerli bilgi -ben onu midyenin içindeki inciye benzetiyorum- insanların korktuğu, kabus gördüğü rüyaların içinden geliyor bize. Yani kabuslarla en fayda sağlayacak olan mesajlar sunuluyor. Bunun sebebini de şöyle düşünüyorum; hayatımızda bir şeyler normal gidince sorgulamıyoruz ya da sorumluluğunu almıyoruz. Ancak kişiler bir şeyler ters gittiğinde ya da kabus gördüğünde durumun onun için ne anlama geldiğini araştırmaya başlıyor. Bunu yaparken de kendisi için doğru olanı bulmuş oluyor. Rüyanın onun için mesajını anlamış oluyor.

'UYANIK YAŞAMDA UYANMA VAKTİ GELMİŞTİR'

'Neden kabus görürüz, bizi korkutan bizi kendimize getiren rüyalar görürüz' sorusunu cevaplarken de buradan yola çıkıyoruz. Kabus gören kişinin artık uyanma vakti gelmiştir. Uyanık yaşamda uyanmanın, sorumluluk alıp onlarla yüzleşmenin ve cüzi irademizi kullanarak bizi endişelendiren, korkutan olayları değiştirme zamanımız gelmiştir. Buna en güzel araç da rüyalardır.

KİŞİ RÜYADAN ALDIĞI MESAJIN FARKINA VARARAK ÜZERİNE GİDEBİLİR

Kabus olarak adlandırılan rüyaların sonrasında rahatsızlığını fark eden kişi neden korktuğunun ya da endişelendiğinin farkına vararak üzerine gidebilir.'

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