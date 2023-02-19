KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Neden lavabo giderine bir kaşık tuz dökmeniz gerekiyor? Sonuçları oldukça şaşırtıyor

Neden lavabo giderine bir kaşık tuz dökmeniz gerekiyor? Sonuçları oldukça şaşırtıyor

19.02.2023 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lavabo giderleri kötü kokuları ve tıkanmalarıyla hem mutfağı hem de banyoyu olumsuz etkiliyor. Yemek artıkları, yağlar, saç ve kir gibi kalıntılar lavaboların kolayca tıkanmasına yol açıyor. Temizlik ustalarına göre lavabo sorunları için tesisatçıya gitmenize gerek yok. Peki lavabo giderine dökülen bir kaşık tuzun etkileri nelerdir?

Neden lavabo giderine bir kaşık tuz dökmeniz gerekiyor? Sonuçları oldukça şaşırtıyor

Lavabo giderlerinin tıkanması hijyen problemi yaşanmasına neden oluyor. Uzun süre gitmeyen sular istenmeyen görüntülere yol açıyor. İstatistiklere göre insanların %9'u lavabolarında tıkanmış bir giderle uğraşmak zorunda kalıyor. Ev sahiplerinin %15'i yedekli giderleri tamir etmekte sorun yaşıyor. Ancak tüm bu sorunlar her evde bulunan bir malzeme ile çözülebilir.

NEDEN GİDERLERE TUZ DÖKMEK GEREKİYOR?

Tuz, borularınızı tıkayan maddeleri çözer. Tuz gresi ve yağı çözer. Düzenli tesisat bakımının bir parçası olarak, gelecekte borularla ilgili ciddi sorunların önlenmesine yardımcı olabilir. Ayrıca kanalizasyon sinekleri, bol yiyecek bulunan nemli yerlerde yaşarlar. Tuz, drenaj sineklerini caydıracaktır.

Ekran görüntüsü 2023-02-19 164231

Gideriniz tıkanmışsa, giderinize yarım bardak tuz dökün ve ardından bir bardak beyaz sirke ve kabartma tozu ekleyin.

Ekran görüntüsü 2023-02-19 153049

Sert su, temizlenmesi zor bir birikim bırakır . Bu birikimi bir muslukta görebilirsiniz. Sonuç olarak pipolarınıza zarar verir çünkü onları yıkayamazsınız.

Ekran görüntüsü 2023-02-19 164249

Çözüm, giderinize biraz tuz koymak ve gece boyunca oturmasına izin vermektir. Bu sayede mutfak ve banyo ekipmanlarınızın ömrünü uzatabilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İş yerinde haksızlığa uğradığınızın 17 işaretiİş yerinde haksızlığa uğradığınızın 17 işareti
Hamilelik nasıl anlaşılır? Hamilelik nasıl anlaşılır?
Sarı yastık lekelerini bembeyaz yapıyor! Mis gibi kokması için...Sarı yastık lekelerini bembeyaz yapıyor! Mis gibi kokması için...
Anahtar Kelimeler:
tuz gece gider gider açma lavabo yöntem tıkanmış lavabo nasıl açılır lavabo açmak için tıkanık lavabo nasıl açılır

En Çok Okunan Haberler

Diyanet'in 'evlatlık' fetvasını duyunca çileden çıktı! "Siz kafayı mı yediniz?"

Diyanet'in 'evlatlık' fetvasını duyunca çileden çıktı! "Siz kafayı mı yediniz?"

O soruya verdiği yanıtı paylaşıp bakın ne dedi! Dikkat çeken sözler

O soruya verdiği yanıtı paylaşıp bakın ne dedi! Dikkat çeken sözler

Kırışıksız bir cildin sırrını paylaştı: Botoksa elveda!

Kırışıksız bir cildin sırrını paylaştı: Botoksa elveda!

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

20 yaş genç gösteriyor! 72 yaşında gençlik sırrını paylaştı

20 yaş genç gösteriyor! 72 yaşında gençlik sırrını paylaştı

Geniş alnını gizlemek için saç ektirdi! Her detayı paylaştı

Geniş alnını gizlemek için saç ektirdi! Her detayı paylaştı

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.