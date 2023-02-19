Neden lavabo giderine bir kaşık tuz dökmeniz gerekiyor? Sonuçları oldukça şaşırtıyor

Lavabo giderlerinin tıkanması hijyen problemi yaşanmasına neden oluyor. Uzun süre gitmeyen sular istenmeyen görüntülere yol açıyor. İstatistiklere göre insanların %9'u lavabolarında tıkanmış bir giderle uğraşmak zorunda kalıyor. Ev sahiplerinin %15'i yedekli giderleri tamir etmekte sorun yaşıyor. Ancak tüm bu sorunlar her evde bulunan bir malzeme ile çözülebilir.

NEDEN GİDERLERE TUZ DÖKMEK GEREKİYOR?

Tuz, borularınızı tıkayan maddeleri çözer. Tuz gresi ve yağı çözer. Düzenli tesisat bakımının bir parçası olarak, gelecekte borularla ilgili ciddi sorunların önlenmesine yardımcı olabilir. Ayrıca kanalizasyon sinekleri, bol yiyecek bulunan nemli yerlerde yaşarlar. Tuz, drenaj sineklerini caydıracaktır.

Gideriniz tıkanmışsa, giderinize yarım bardak tuz dökün ve ardından bir bardak beyaz sirke ve kabartma tozu ekleyin.

Sert su, temizlenmesi zor bir birikim bırakır . Bu birikimi bir muslukta görebilirsiniz. Sonuç olarak pipolarınıza zarar verir çünkü onları yıkayamazsınız.

Çözüm, giderinize biraz tuz koymak ve gece boyunca oturmasına izin vermektir. Bu sayede mutfak ve banyo ekipmanlarınızın ömrünü uzatabilirsiniz.

