Neden telefon ekranına diş macunu sıkmak gerekiyor? Güçlü etki sağlıyor

Cep telefonu kullanımının zararları her fırsatta belirtilse de hayatımızı kolaylaştıran telefonlar en çok kullandığımız teknolojik alet olarak biliniyor. Giderek artan cep telefonu fiyatları nedeniyle elimizdeki telefonların bakımına ekstra özen göstermemiz gerekiyor. Temizlik uzmanı cep telefonlarının ekranındaki çizikleri temizleyen yöntemi paylaştı.

CEP TELEFONUNA SÜRÜLEN DİŞ MACUNUNUN ETKİLERİ

Telefon ekranınızı diş macunu ile temizlemek için, telefonunuzu kapatarak ve herhangi bir güç kaynağından çekerek başlayın.

Yumuşak bir bezi veya mikrofiber bezi suyla nemlendirin ve fazla nemi sıkın.

Bezin üzerine az miktarda diş macunu sıkın ve görünür parmak izi veya leke bulunan alanlara ekstra dikkat ederek telefonunuzun ekranını dairesel hareketlerle nazikçe silin.

Hasarı önlemek için telefonunuzdaki açıklıklara veya düğmelere su veya diş macunu sokmaktan kaçının. Telefon ekranındaki fazla diş macununu ve nemi silmek için kuru bir bez veya havlu kullanın.

Diş macunu, telefon ekranlarındaki küçük çiziklerin giderilmesine de yardımcı olabilir. Çizik üzerine az miktarda diş macunu sürün ve yumuşak bir bezle dairesel hareketlerle hafifçe ovun.

BEYAZLATICI OLMAYAN DİŞ MACUNU KULLANIN

Diş macunu kalıntısını temiz bir bezle silin ve çiziğin düzelip düzelmediğini değerlendirin. Diş macununun derin veya şiddetli çizikler için etkili olmayabileceğini unutmayın.

Telefon ekranlarını temizlemek için daima jel olmayan, beyazlatıcı olmayan bir diş macunu kullanın. Jel diş macunu veya beyazlatıcı diş macunu, ekrana zarar verebilecek veya kalıntı bırakabilecek daha büyük aşındırıcı parçacıklar içerebilir.

Telefon ekranınızı diş macunu ile temizlemek parmak izlerini, lekeleri ve küçük çizikleri gidermenin basit ve uygun maliyetli bir yoludur ve telefon ekranınıza net bir görünüm kazandırır.

Diş macunu ile telefon ekranınızın bozulmamış görünmesini sağlayın!



