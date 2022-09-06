Neden yalnız olduğumu anlayamıyorum diyorsanız sebebi basit! Yalnızlığa neden olan en büyük sebep beklentileriniz

Eğer ilişki istiyor ancak bir türlü yapamıyorsanız bunun nedeni karşınızdaki kişiye olan davranışlarınız olabilir. Kendinizi fark etmeden yalnızlaştırıyor olabilirsiniz. Toplumun düzeni değiştikçe kadınların da ilişki beklentilerinde değişimler yaşandı. Modern kadınlar ilişkide neyi isteyip istemediğini hakkında bilinçli hale geldi. Bir psikolog, modern kadınların 'yüksek standartları' nedeniyle ilişki yaşayamadığını paylaştı.

DOĞRU KİŞİYİ BULMAKTAN KORKUYOR OLABİLİRLER

Kendini yakışıklı ve ilişkiye uygun olarak gören bekar erkek John, 3 yıldır nasıl bekar kaldığını anlayamadığını belirtti. Önceden biri yakışıklı, iyi giyimli, evi ve iyi bir kariyeri varsa kolayca ilişki yapabiliyordu. Ancak kadınlar artık bundan daha fazlasını istediğini söylüyor. “Mükemmellik” istiyorlar. John şöyle diyor: “40 yaşıma geldiğimde flört etmenin daha kolay olacağını umuyordum. Ama yanılmışım. Teklif edeceğim çok şey var ama Bayan Doğru'yu bulamıyorum. Bence çoğu kadın aslında Bay Doğru'yu bulmaktan korkuyor ya da bir erkekte gerçekten ne istediklerini bilmiyor."

SADECE YAKIŞIKLI OLMAK YETMİYOR

Dr Greg Matos, "Kadınların giderek daha “seçici” olduklarını ve erkeklerin ilişki konusunda beceri eksikliklerini gidermeleri gerektiğini söyledi. Kadınlar için artık erkeklerin yakışıklı olması yetmiyor. Duygusal olarak ulaşılabilir, iyi iletişim kuran ve benzer değerleri paylaşan erkekleri tercih ediyorlar.

KADINLAR ÇOK FAZLA ŞEY BEKLİYORLAR

Hertford'dan 45 yaşındaki bekar Craig şöyle diyor: " Flört etmek tam bir kabus - kadınlar çok fazla şey bekliyor. Ben iyi bir avım. Ben harika bir babayım, kendi evim var, ben bir sıvacı ve inşaatçıyım. Kadınlar bana arsız bir şapşal olduğumu söylüyor. İyi huylu, konuşkanım ve herkesi güldürebilirim. “Ben Brad Pitt değilim ama sanırım kardeşi yerine geçebilirim. Kendim söylersem , yatak odasında da biraz yıldızım .” Dört çocuğu olan ve beş yatak odalı evi olan Craig, 2016'dan beri bekar. “35 yaş üstü erkeklerle çıkan kadınlar her şeyi istiyorlar" diyor.



