Nedim Şener ve Mehmet Bekaroğlu fena kapıştı: Aç telefonu

Gazeteci Nedim Şener'in ABD ile Türkiye arasında kriz yaratan ve dün tahliye edilen papaz Brunson'la ilgili söylediklerine tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "İşte ülkenin önemli değerlerinden NEDİM ŞENER..." paylaşımında bulundu.

Bekaroğlu'nun paylaşımına tepki gösteren Şener de paylaşımın altına yorum yaparak, CHP'li isme yanıt verdi.

ŞENER: BELKİ İKTİDAR OLURSUN ÇAPSIZ

Şener, yaptığı yorumda "Huzurlarınızda CHPTROLÜ büyük solcu Bekaroğlu!!!! Sadece iddianamedeki suçlamanın ne olduğunu anlattığım programdan alıntıyla muhalefet ediyor. Hişşşt Bekaroğlu bana laf yetiştireceğine ülke için politika üretsen belki iktidar olursun çapsız" ifadelerini kullandı.

Huzurlarınızda CHPTROLÜ büyük solcu Bekaroğlu!!!!

Sadece iddianamedeki suçlamanın ne olduğunu anlattığım programdan alıntıyla muhalefet ediyor. Hişşşt Bekaroğlu bana laf yetiştireceğine ülke için politika üretsen belki iktidar olursun çapsız — Nedim Şener (@nedimsener2010) 13 Ekim 2018

BEKAROĞLU: SEN NE UTANMAZ ADAMSIN!

Şener'in yorumuna tepkisiz kalmayan Bekaroğlu, "Mahkeme dosyasını anlatıyormuş... Ulan @nedimsener2010 sen hiç utanmıyor musun, uydurma gizli tanık ifadelerini gerçekmiş gibi anlatıyorsun! Evet, evet, sen ne utanmazsın adamsın..." diyerek tartışmayı alevlendirirken, Şener de "Bak Bekaroğlu, ‘iddianamede neler geçiyor? diye sorarsan bu konuşmayı bugün yapılmış say. Aç telefon utanmaz yüzüne söyleyeyim. Ha bir de namusun varsa programın tamamını paylaş. Herkes senin gibi yolunu şaşırmış sanma" ifadelerini kullanarak paylaşımda bulundu.

Bak Bekaroğlu, ‘iddianamede neler geçiyor? diye sorarsan bu konuşmayı bugün yapılmış say. Aç telefon utanmaz yüzüne söyleyeyim. Ha bir de namusun varsa programın tamamını paylaş. Herkes senin gibi yolunu şaşırmış sanma pic.twitter.com/eJ9cp5WQQQ — Nedim Şener (@nedimsener2010) 13 Ekim 2018



