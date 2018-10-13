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Nedim Şener ve Mehmet Bekaroğlu fena kapıştı: Aç telefonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 12:04 | Son Güncelleme

Gazeteci Nedim Şener ile CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu sosyal medyada birbirine girdi.

Gazeteci Nedim Şener'in ABD ile Türkiye arasında kriz yaratan ve dün tahliye edilen papaz Brunson'la ilgili söylediklerine tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "İşte ülkenin önemli değerlerinden NEDİM ŞENER..." paylaşımında bulundu.

Bekaroğlu'nun paylaşımına tepki gösteren Şener de paylaşımın altına yorum yaparak, CHP'li isme yanıt verdi.

ŞENER: BELKİ İKTİDAR OLURSUN ÇAPSIZ

Şener, yaptığı yorumda "Huzurlarınızda CHPTROLÜ büyük solcu Bekaroğlu!!!! Sadece iddianamedeki suçlamanın ne olduğunu anlattığım programdan alıntıyla muhalefet ediyor. Hişşşt Bekaroğlu bana laf yetiştireceğine ülke için politika üretsen belki iktidar olursun çapsız" ifadelerini kullandı.

BEKAROĞLU: SEN NE UTANMAZ ADAMSIN!

Şener'in yorumuna tepkisiz kalmayan Bekaroğlu, "Mahkeme dosyasını anlatıyormuş... Ulan @nedimsener2010 sen hiç utanmıyor musun, uydurma gizli tanık ifadelerini gerçekmiş gibi anlatıyorsun! Evet, evet, sen ne utanmazsın adamsın..." diyerek tartışmayı alevlendirirken, Şener de "Bak Bekaroğlu, ‘iddianamede neler geçiyor? diye sorarsan bu konuşmayı bugün yapılmış say. Aç telefon utanmaz yüzüne söyleyeyim. Ha bir de namusun varsa programın tamamını paylaş. Herkes senin gibi yolunu şaşırmış sanma" ifadelerini kullanarak paylaşımda bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
Nedim Şener Mehmet Bekaroğlu Papaz Brunson

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
şu nedim şener gibi gereksiz birini hiç tanımadım
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