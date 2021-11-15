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Nefes borusuna kaçan leblebi hayatına mal oldu!

15.11.2021 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da nefes borusuna leblebi kaçan Şenel Alptekin hayatını kaybetti. İnegöl ilçesinde yaşanan olayda 56 yaşındaki kadının tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını öğrenenler kahroldu. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

Nefes borusuna kaçan leblebi hayatına mal oldu!

Olay, saat 23.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi, Gülçiçek Sokak’ta meydana geldi. Şenel Alptekin Evinin oturma odasında leblebi yediği sırada birden fenalaştı. Nefes borusuna leblebi kaçan Alptekin bir anda yere düşerek bayıldı.

ÇIKARMAYA ÇALIŞTILAR AMA...

Şenel Alptekin’in nefes borusuna kaçan leblebiyi çıkaramayan yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Alptekin, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şenel Alptekin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cenazesi hastane morga kaldırılan kadın, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA


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Bursa İnegöl
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