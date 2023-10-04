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  4. Nefes kesen bir operasyondan daha görüntüler paylaşıldı! 15 ilde 37 şüpheli yakalandı, 2 terörist etkisiz hale getirildi

Nefes kesen bir operasyondan daha görüntüler paylaşıldı! 15 ilde 37 şüpheli yakalandı, 2 terörist etkisiz hale getirildi

04.10.2023 08:39 | Son Güncelleme:
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Bölücü terör örgütüne yönelik başlatılan "Kahramanlar" operasyonları kapsamında 15 ilde 37 şüpheli terör örgütü üyesi yakalandı. Ayrıca Ağrı'da sınır ötesine kaçmaya çalışan 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya detayları ve görüntüleri paylaştı.

Nefes kesen bir operasyondan daha görüntüler paylaşıldı! 15 ilde 37 şüpheli yakalandı, 2 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütüne yönelik her geçen gün yeni bir operasyon haberi geliyor. Son olarak birçok ilde ekipler düğmeye bastı ve çok sayıda şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda operasyonlarla ilgili şunları aktardı:

"Bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik "Kahramanlar operasyonlar" kapsamında İstanbul, Van, Şanlıurfa, Elazığ, Düzce, Diyarbakır, Bursa, Edirne, Kırklareli, Kilis, Iğdır, Hatay, Adana, Kahramanmaraş ve Denizli'de düzenlenen operasyonlarda 37 şüpheli BTÖ mensubu yakalandı.

Aynı operasyonlar kapsamında Ağrı'da sınır ötesine kaçmaya çalışan ve arama kayıtları bulunan 2 terörist de etkisiz hale getirildi."

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terörist

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