Neffos ailesi yenilendi

TP-Link, Neffos akıllı telefonların iki yeni modelini Türkiye’de satışa sundu. Neffos X9 ve C9A modelleri, performanslarına oranla uygun fiyatlı ürünler. Kolay kullanılan akıllı telefonlar üretmeyi hedefleyen TP-Link, bu iki yeni modeli de bu hedef doğrultusunda geliştirdi. Neffos X9, çift arka kameralı bir model. 13 ve 5M piksellik bu kameralar profesyonel bir fotoğraf makinesinin yapabileceklerini vaat ediyor. Arka plan bulanıklığı ile çarpıcı portreler çekme olanağı sunan Neffos X9, otomatik faz algılama ile daha hızlı ve daha hassas bir odaklama yapabiliyor. f/2.0 diyafram lensi sayesinde daha fazla alan derinliği sağlayabiliyor. Önde bulunan 8M piksel kamera ise daha gerçekçi renkli ve daha net özçekimler yapma olanağı sunuyor. Grup selfie’leri için daha geniş bir görüş açısı sunan X9, önde gelen görüntüleme yazılımı üreticisi ArcSoft ile işbirliğinin sağladığı avantajlarla profesyonel portreler çekmeyi sağlıyor. Yapay zeka tabanlı Güzelleştirme Modu, yüzün özelliklerini profesyonel olarak geliştirerek pürüzsüzleştiriyor ve doğal görünümlü selfie’ler oluşturmaya yardımcı oluyor.

Neffos X9, 5.99 inç full-view dokunmatik ekrana sahip. 18:9 en/boy oranıyla HD+ çözünürlük sunuyor. Ayrıca hücre içi teknoloji kullanılarak üretilen ekran, daha keskin ve daha canlı görüntüler sunuyor. 1.9mm ekranı çerçeveleyen yaklaşık yüzde 86.4’lük ekran/gövde oranı panel kapsamını en üst düzeye çıkarıyor ve ekran boyutuna etki etmiyor. Gece Ekranı modu, Göz Koruma modu gibi özellikler kullanımı rahatlatıyor. Yüz Tanıma ile Kilit Açma



Kullanıcı konforu ve rahatlığı göz önünde bulundurularak tasarlanan Neffos X9, bir saniye içine telefon kilidini açabilen parmak izi sensörüne sahip. Aynı zamanda Yüz Tanıma özelliğine sahip olan telefon, bu şekilde de kilidi açabiliyor. Yüz Tanıma konusunda alanında dünyanın en değerli şirketlerinden olan SenseTime ile işbirliği yapan TP-Link, Neffos X9’da bu işbirliğinin olumlu sonuçlarını kullanıcılara sunuyor. Yüz farklı noktada yüzün ayrıntılarını pikselleyerek tanıma yapılıyor. Tam Ekranlı Akıllı Telefon: Neffos C9A . Parlak ve gelişmiş softlight kamera sistemi ile dikkat çeken C9A, bu kameraları full-view ekran ile birleştirerek mükemmel görüntüler sunuyor. Hem gece hem gündüz iyi performans veren kameralar, her zaman güzel fotoğraf çekme zevki sunuyor. C9A’da 5M piksellik softlight ön kamera, 13M piksellik arka kamera bulunuyor. Daha doğru renk üretimi için kızılötesi ışığı kesen mavi-cam filtre kullanılıyor.