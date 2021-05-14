Nemrut Krater Gölü yakınlarındaki ayılarla ilgili uyarı

BEÜ Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Cihan Önen, yavru halde iken vatandaşların sık sık elle beslediği ve geçen yıl Nemrut Krater Gölü'nde çekilen fotoğraf ve görüntülerle gündeme gelen ayıların, bu yıl genç ayılar olduğunu ve insanlara artık zarar verebilecek konumda olduğunu belirterek, önemli uyarılarda bulundu.

"BİR ANDA SALDIRARAK İNSANLARA CİDDİ ZARARLAR VEREBİLİRLER"

Dr. Öğretim Üyesi Önen, kendi mesleğinin dışında doğa fotoğrafçılığı ve vahşi yaşamla ilgili belgesel için doğada çekimler yaptığını, geçen yıl Nemrut’taki ayılarla ilgili çok önemli bir çalışma başlattığını söyledi. Ayıların doğal ortamlarının yanında, geçen yıl yiyecek bulmak için insanların bulunduğu bölgelere sık sık geldiklerini belirten Önen, "İnsanlar bunları bir kedi ya da köpek gibi elle besleyerek, sevme eğiliminde oluyor. Bunlar vahşi hayvanlar. Onları bir evcil hayvan gibi görüp, beslemek ve yanaşmak doğru değil. Bir anda saldırarak insanlara ciddi zararlar verebilirler. Bunun birçok örneğini geçtiğimiz yıl yaşadık. Hayvanları doğal ortamlarında bırakarak, insanların yaşam alanlarını sınırlandırmak gerekir. Yıllardan beridir bu coğrafyada canlı popülasyonu ile ilgili gözlemler yapmaktayım. Bu gözlemleri yaparken, bir takım korkutucu olaylarla da karşılaştım. Bölgedeki bazı hayvanlar çok vahşi iken, bazıları da yarı vahşi konumdadır. İnsanlar bunu bir kedi, ya da köpek gibi görüp beslenme eğilimine giriyor. Yavru bir ayıyı kucaklama girişimi olabiliyor. Tabi bu insanlarımızın güzel duygularıdır. Bu hayvanları elle beslerken onların doğal beslenmelerine zarar verebiliyoruz. Aynı zamanda bunu besleyen insanlar da ciddi şekilde saldırıya maruz kalabilir. Bazılarına tanık olduk. Ciddi bir şekilde yaralanan vatandaşlarımız da oldu. Bazıları da hafif yaralandı. Ama çok şükür ölen olmadı. Burada vatandaşlarımız şefkatle yaklaşıyorlar. Ancak bu hayvanlar doğal ortamlarında bu yiyecekleri zaten bulabiliyorlar" dedi.