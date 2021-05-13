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  4. Sivas'ta, su borusunda mahsur kalan 4 tilki yavrusu kurtarıldı

Sivas'ta, su borusunda mahsur kalan 4 tilki yavrusu kurtarıldı

13.05.2021 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, anneleri kazada ölünce su borusu içinde mahsur kalan 4 tilki yavrusu, itfaiye ve vatandaşların çabasıyla kurtarıldı.

Sivas'ta, su borusunda mahsur kalan 4 tilki yavrusu kurtarıldı

Suşehri ilçe merkezinde Yalnızbağlar Mahallesi'nde İdris Yüksel'e ait müstakil evin bahçesindeki su borusu içerisinde yavru tilkiler olduğu fark edildi. İdris Yüksel, yavruları kurtarmak için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen Suşehri Belediyesi İtfaiye ekipleri 4 tilki yavrusunu bulundukları borudan sağ olarak kurtardı.

ANNELERİNE GÜN İÇERİSİNDE ARAÇ ÇARPMIŞ

Ev sahibi İdris Yüksel, yavruların annesinin gün içerisinde içinde yolda araç çarpması sonucu ölen bir tilki olduğunu, hayvanın boru içerisine yuva yaparak yavruları doğurduğunu düşündüklerini dile getirdi. Bakıma alınan tilki yavrularının Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edileceği öğrenildi. (DHA)

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Sivas
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