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Nepal'de 72 kişinin hayatının kaybettiği uçak kazasıyla ilgili yeni gelişme! O sistemin çalışmadığı tespit edildi

19.01.2023 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nepal'de iniş yapmaya çalıştığı sırada düşen ve içindeki 72 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yolcu uçağının ineceği Pokhara Uluslararası Havalimanı'nda aletli iniş sisteminin çalışmadığı bildirildi.

Nepal'de 72 kişinin hayatının kaybettiği uçak kazasıyla ilgili yeni gelişme! O sistemin çalışmadığı tespit edildi

Nepal Sivil Havacılık İdaresi Sözcüsü Jagannath Niroula, Pokhara Uluslararası Havalimanı'nın 1 Ocak'ta faaliyete geçtiği bilgisini verdi. Niroula, havalimanında, uçakların güvenli bir şekilde iniş yapmasına yardımcı olan aletli iniş sisteminin 26 Şubat'a kadar çalışmayacağını söyledi.

KAZANIN NEDENİ BULUNDU MU?

Merkezi Hindistan'da bulunan Güvenlik Önemlidir Vakfının kurucusu Pilot Amit Singh, aletli iniş sisteminin veya seyir yardımcılarının çalışmamasının kazaya neden olmuş olabileceği değerlendirmesini yaptı.

"Seyir yardım araçlarınız yoksa Nepal'de uçmak çok daha zor ve uçuş sırasında sorun yaşandığında pilotlara daha fazla iş yükü biniyor." ifadesini kullanan Singh, aletli iniş sisteminin olmayışının Nepal'deki hava güvenliğinin "yeterli olmadığına işaret ettiğini" aktardı.

Ekran Alıntısı

OTOPSİ İÇİN HASTANELERE ÇAĞRI

Bu arada, Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal, kazada hayatını kaybedenlerin aileleriyle bir araya geldi ve otopsi sürecinin hızlandırılması için hastanelere çağrıda bulundu.

Havacılık uzmanları uçağın alçak irtifada kontrolden çıktığını iddia ederken, ülkede "son 30 yılın en ölümcül kazası" olarak kayda geçen olayın kesin nedeni henüz belirlenemedi.

Uçuş Güvenliği Vakfının verilerine göre, Nepal'de 1946'dan bu yana 42 ölümcül uçak kazası meydana geldi.

NE OLMUŞTU?

Başkent Katmandu'dan Pokhara'ya gitmek üzere havalanan Yeti Hava Yollarına ait "ATR 72" tipi yolcu uçağı, 15 Ocak'ta Seti Nehri Vadisi yakınında düşmüştü.

Devlet televizyonu, Himalaya Dağları'nın eteğindeki sarp bölgede düşen uçaktan alev ve duman çıktığı görüntüler yayımlamıştı.

Pokhara Uluslararası Havalimanı'na 1,6 kilometre mesafede, Seti Nehri Vadisi yakınında düşen uçakta bugün itibariyle 72 kişinin cesedi bulundu.

Çevrim içi hava trafiği takip sitesi "Flightradar24.com" verilerine göre, kaza yapan 15 yıllık "ATR 72" tipi uçak "güvenilmez verilere sahip bir sinyal aktarıcı" ile donatılmıştı.

Başbakan Dahal, kazanın soruşturulması için 5 kişilik komite kurulmasına karar verirken, ülke genelinde 1 günlük "ulusal yas" ilan etmişti.

Düşen uçağın karakutusu 16 Ocak'ta bulunmuş ve incelenmesi için Fransa'ya gönderileceği açıklanmıştı.

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