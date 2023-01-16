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  4. Ölmeden önceki son anlarını kaydetmiş! Nepal'deki uçakta düşmeden saniyeler önceki görüntü

Ölmeden önceki son anlarını kaydetmiş! Nepal'deki uçakta düşmeden saniyeler önceki görüntü

16.01.2023 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nepal'de düşen yolcu uçağıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Dün Pokhara bölgesine uçakta bulunan Hintli bir yolcunun, düşmeden saniyeler önce Facebook Live’da paylaştığı bir video olduğu tespit edildi. Söz konusu görüntülerde kamera bir anda sallanmaya ve yolcular bağırmaya başlıyor. Daha sonra şiddetli bir patlama sesi ile birlikte ekran kararırken alevler görülüyor.

Nepal’de dün Yeti Airlines’a ait çift motorlu ATR 72 model yolcu uçağının düşmesi sonrasında arama-kurtarma çabaları devam ederken bir yolcunun faciadan kısa bir süre önce çektiği ve Facebook Live’da paylaştığı bir video ortaya çıktı.

SON ANLARI KAYDETMİŞ

En az 68 kişinin yaşamını yitirdiği kazadan kısa bir süre önce bir yolcu akıllı telefonunun kamerasıyla hem uçağın manzarasını hem de kendisini çekerken görülüyor.

Görüntüler uluslararası kamuoyunda gündem olurken adamın Sonu Jaiswal isimli bir Hint vatandaşı olduğu da öne sürüldü. Kameraya gülümseyen adamın yanında Yeti Airlines logosu ve uçağın için de de Nepal merkezli bir sigorta şirketinin reklamı da yer alıyor.

KAMERA BİR ANDA SALLANMAYA BAŞLIYOR

Video devam ederken, kamera bir anda sallanmaya ve yolcular bağırmaya başlıyor. Daha sonra şiddetli bir patlama sesi ile birlikte ekran kararırken alevler görülüyor.

ÖLEN RUS VATANDAŞI BLOGGER ÇIKTI

Öte yandan uçakta çok sayıda farklı ülkeden yolcunun da olduğu açıklandı. Uçakta yaşamını yitirenlerden birinin ise 33 yaşındaki Rus seyahat bloggerı Elena Banduro olduğu öğrenildi.

blogger

33 yaşındaki Rus seyahat bloggerının da yaşamını yitirdiği belirtildi.

Banduro’nun uçağın kalkışından önce sosyal medyada bir selfie paylaştığı ve “Nepal’e gidiyorum” ifadesini yazdığı da görüldü. Katmandu’dan kalkan uçakla seyahat edeceği için çok heyecanlı olduğu öğrenilen kadının çok sık seyahat ettiği de belirtildi.

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