Nepal'de dağ köyünde 9 kişi öldürüldü

KATMANDU (AA) - Nepal'in uzak bir dağ köyünde, aynı gece birbiriyle akraba 2 aileden 9 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Hükümet yetkilisi Murari Wasti, Miklajung köyünde iki aileden 9 kişinin, geceleyin maskeli saldırganlar tarafından evlerinde öldürüldüğünü, olayda 12 yaşındaki bir kız çocuğunun yaralı kurtulduğunu belirtti.

İki ailenin birbirine yakın evlerde yaşadığını söyleyen Wasti, cesetlerin sabah komşular tarafından bulunduğunu ifade etti.

Wasti, polisin olay yerine ulaştığını ve inceleme başlattığını kaydetti.

Başkent Katmandu'nun 400 kilometre doğusundaki Miklajung'u diğer bölgelerle yalnızca toprak bir yolun bağladığını ve merkezden köye ulaşmanın en az 5 saat aldığını vurgulayan Wasti, hükümet yetkililerinin de köye ulaşmaya çalıştığını söyledi.

