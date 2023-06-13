Neredeyse 100 yaşında olan kadın yarı yaşında görünmesini sağlayan bakımını paylaştı

Joan Woodhouse, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda cildinin çok daha genç görünmesi ve stiliyle dikkat çekiyor. Takipçileri büyükannenin cilt bakımını merak ediyor. 92 yaşındaki Joan, genç görünmesini sağlayan bakım ürününü yıllardır kullandığını belirterek bu ürünü her markette bulabileceğinizi paylaşıyor.

ARKADAŞININ TAVSİYESİYLE BAŞLADI

Joan, "6 Eylül 1930'da doğdum. Savaştan sonra, ben 16 yaşımdayken, şu anda kullandığım krem yeni çıkmıştı. Arkadaşım aldığı kremi eve getirdi ve dedi ki, 'Bu krem yeni çıktı. Dene, harika.' Bu yüzden uygun ama etkili kremi yıllarca, yıllarca ve yıllarca kullandım. Tanıdığım herkes aynı kremi kullanıyor." dedi.

Videoyu izleyen takipçileri genç görünüm için fikirlerini paylaşarak “Hemen almaya gidiyorum!! Harika görünüyorsun.”, “Annem 90 yaşında, herkes onu 20 yaş küçük sanıyor, o da aynı kremi kullanıyor” dedi.





