HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Nesli giderek tükeniyor! Kum zambaklarını koparmanın cezası araba parası

Nesli giderek tükeniyor! Kum zambaklarını koparmanın cezası araba parası

14.09.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla sahil şeridinde Datça ve Sarıgerme’de sonbahar aylarında çıkan kum zambakları sahilleri süslemeye başladı. Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambaklarını koparmanın cezası ise 80 bin lira.

Nesli giderek tükeniyor! Kum zambaklarını koparmanın cezası araba parası

2016 yılında yapılan araştırmalara göre nesli dünyada giderek azalan ve Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından koruma
altına alınan kum zambaklarının koparılması ve yurt dışına çıkarılması yasak. Nesli tükenme altında olan türler arasında yer alan kum zambağının soğanı ve çiçeğini koparmanın cezası ise 80 bin lira.

KUM ZAMBAKLARI YEŞERMEYE BAŞLADI

Akdeniz ikliminde yetişen ve az da olsa Karadeniz’deki sahillerde bulunan kum zambakları eylül ayının başında deniz kenarındaki kumlarda yeşermeye başlıyor. Zambakların yapraklarının görülmesinin ardından yöredeki işletmeler ve vatandaşlar zambak bulunan alanları koruma altına alıyor.

"YILDA BİR DEFA ÇIKIYOR"

Datça Gebekum sahilini süsleyen kum zambakları, bölgedeki işletmeler tarafından koruma altına alındı. Sahile kum zambakları ile ilgili bilgilendirici ağaç levhalar dikildi. İşletme personeli İsmail Çalışmaz, “Bu zambaklar dört mevsim çıkan zambak değil, kum zambağı. Yılda bir defa çıkıyor. O yüzden biz de etrafını çevirdik. Bunların zarar görmesi ve koparılması kesinlikle yasak. Çok değerli bir bitki. Burası Gebekum sahili. Her yerde çıkmıyor, etrafını çevirdik. Belirli alanlarda çıkıyor” dedi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erken teşhis umudu! Bir kan testiyle belli olacakErken teşhis umudu! Bir kan testiyle belli olacak
22 yaşında kendi arabasını yaptı! Maliyetini duyunca inanamayacaksınız 22 yaşında kendi arabasını yaptı! Maliyetini duyunca inanamayacaksınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! THK ile ilgili dikkat çeken raporCumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! THK ile ilgili dikkat çeken rapor
Anahtar Kelimeler:
Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yasak Elma'ya damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Yasak Elma'ya damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Mostafa Mohamed'in yeni takımını açıkladı

Mostafa Mohamed'in yeni takımını açıkladı

Seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte oy oranları

Seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte oy oranları

2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent ödülünü Mansur Yavaş kazandı

2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent ödülünü Mansur Yavaş kazandı

İTÜ birincisinin konuşması sosyal medyayı salladı

İTÜ birincisinin konuşması sosyal medyayı salladı

FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Prof. Dr. Uğur Şahin'den dikkat çeken açıklama: Süreç tersine çevrilebilir

Prof. Dr. Uğur Şahin'den dikkat çeken açıklama: Süreç tersine çevrilebilir

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Saç ekimi sırasında hayatını kaybetti!

Saç ekimi sırasında hayatını kaybetti!

13 yaşındaki kıza adi işkence

13 yaşındaki kıza adi işkence

Gören telefona sarıldı! Meraklı gözlerle izlediler

Gören telefona sarıldı! Meraklı gözlerle izlediler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.