Nesli tehdit altında! Sultan Sazlığında ilk defa Saz Horozu görüldü

Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda daha önce yine ilk defa akkuyruklu kartal, alaca yalıçapkını ve çok nadir olan siyah flamingo görülmüştü. Alan için yapılan çalışmaların ardından sazlıkta son olarak nesli tehdit altında olan saz horozu da görüldü.

MAVİ TÜYLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Göçmen bir kuş türü olan saz horozu büyük ayakları, kırmızı kafa ve gagası ile parlak mavi tüyleriyle ayırt edici bir kuş türü. Yuvalarını yüksek sazların arasına yapmayı tercih eden saz horozları, otçul olmalarının yanı sıra küçük balık ve kurbağalarla da besleniyor.

(İHA)

