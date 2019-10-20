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Nesli tehlike altındaki "Şeytan vatozu" Akdeniz Körfezi'nde görüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 16:37 | Son Güncelleme

Akdeniz Körfezi'nde ilk kez görülen, "şeytan vatozu" olarak bilinen deniz canlısı, Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinde incelemeye alındı

Atlas Okyanusu'nun doğu kesimlerinde, özellikle İrlanda'nın güneybatısı ile Portekiz sahillerinde olan, çıkıntılı kulakları ve siyah rengi nedeniyle "Şeytan vatozu" olarak bilinen deniz canlısı, Akdeniz Körfezi'nde ilk defa görüldü.

Antalya Yat Limanı açıklarında bir balıkçının ağına takılan nesli tükenme tehlikesi altında olan vatoz, Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinde inceleme altına alındı.

Antalya Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akdeniz Körfezi'nde yakalan vatozun manta olarak bilindiğini ve Akdeniz sularında görülen bir vatoz olmadığını söyledi.

Bu deniz canlısının genelde planktonlar ile beslendiğini belirten Gökoğlu, "Körfezde ilk defa bir balıkçının ağına takıldı. Düşük popülasyona sahip olması ve kaçak avlanmadan kaynaklı sayılarının azalması nedeniyle kırmızı listede, nesli tükenmekte olan deniz canlılarının arasında yer alıyor. Bu vatoz kulakları sivri, siyah renkte ve yarasaya benzediği için 'Şeytan vatoz' olarak da bilinir."

Gökoğlu, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra vatozun fakültenin müzesinde sergileneceğini aktardı.

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Akdeniz Körfezi Antalya deniz canlısı Mehmet Gökoğlu şeytan vatozu vatoz

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