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Nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlan, Batman'da petrol atığına bulandı! Ekipler kalp masajı ama kurtaramadılar

22.08.2022 02:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'ın Beşiri ilçesinde bir kirpiyi avlamak isterken bataklığa saplanan çizgili sırtlan, petrol atığına bulandı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlan, bataklıktan kendisini çıkaran ekiplerin dakikalarca yaptığı kalp masajına rağmen kurtarılamadı.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlan, Batman'da petrol atığına bulandı! Ekipler kalp masajı ama kurtaramadılar

Beşiri ilçesine bağlı Kesiktaş köyü yakınlarında köylüler, petrol atığıyla bataklığa dönmüş alana saplanmış halde nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlanı fark etti.

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ÇİZGİLİ SIRTLANI KURTARABİLMEK İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU

Hemen yanında bulunan oklu kirpiyi avlamak için bataklığa girdiği anlaşılan sırtlan için durum, Batman itfaiyesi ile Doğuma Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve TPAO’ya bildirildi.

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Alana gelen ekipler, sırtlanı bulunduğu yerden çıkardı. Nefes almadığı gözlenen sırtlan için itfaiye eri dakikalarca kalp masajı yaptı. Sırtlan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Batman Petrol çizgili sırtlan
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