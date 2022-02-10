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Nesli tükenme tehlikesi altında... Samsun'da görüntülendiler

10.02.2022 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak ve yaban kedisi fotokapanla görüntülendi. Öte yandan yapılan çalışmalarda kurt, kızıl geyik, karaca, tilki ve sansar gibi türlerin de tespiti yapıldı.

Nesli tükenme tehlikesi altında... Samsun'da görüntülendiler

Samsun'un farklı bölgelerine yerleştirilen fotokapanlar sonucunda nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak ve yaban kedisi görüntülendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü tarafından yaban hayatı envanter ve biyoçeşitliliğin izlenmesi çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Samsun'da yapılan çalışmalarda özellikle doğal hayatın korunduğu bölgelere 31 adet fotokapan yerleştirildi.

Yapılan çalışmalarda kurt, kızıl geyik, vaşak, karaca, yaban kedisi, tilki, sansar türlerinin tespiti yapıldı ve görüntülendi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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