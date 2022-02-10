Nesli tükenme tehlikesi altında... Samsun'da görüntülendiler

Samsun'un farklı bölgelerine yerleştirilen fotokapanlar sonucunda nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak ve yaban kedisi görüntülendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü tarafından yaban hayatı envanter ve biyoçeşitliliğin izlenmesi çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Samsun'da yapılan çalışmalarda özellikle doğal hayatın korunduğu bölgelere 31 adet fotokapan yerleştirildi.

Yapılan çalışmalarda kurt, kızıl geyik, vaşak, karaca, yaban kedisi, tilki, sansar türlerinin tespiti yapıldı ve görüntülendi. (İHA)

