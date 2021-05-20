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Nesli tükenme tehlikesi altında! Tunceli'de ortaya çıktı

20.05.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki endemik türler arasında bulunan benekli Anadolu semenderi Tunceli'de ortaya çıktı. Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan benekli Anadolu semenderi, koruma altında bulunuyor.

Nesli tükenme tehlikesi altında! Tunceli'de ortaya çıktı

Türkiye'ye özgü endemik tür olan ve koruma altında bulunan benekli Anadolu semenderi, Tunceli'nin Kırmızıköprü köyünde görüldü. Evinin bahçesine tohum eken Caner Canerik, su kanalının içinde sarı benekli, siyah parlak renkli semendere rastlayınca, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

"YARIKLARA SAKLANMAYA ÇALIŞTILAR"

Bölgede daha önce de semendere denk geldiğini belirten Canerik, "Yüksek rakımda su kaynağına ulaşmaya çalışırken, 2 tane benekli semender ile karşılaştım. Telefon kamerasıyla görüntü aldım. Benekli Anadolu semenderine, daha önce de yakın bölgede rastlamıştım. Nadir bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için, onlara rastlamam ayrı bir mutluluk kaynağı. Oldukça sakin bir şekilde, alandaki yarıklara saklanmaya çalıştılar. Ben de rahatsız etmedim, görüntü aldıktan sonra açtığım alanı kısmi olarak geri kapattım" dedi.

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DHA

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