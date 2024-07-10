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  4. Neslim Güngen operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı: Kayıt dışı olacak şekilde görüşmek istemiş

Neslim Güngen operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı: Kayıt dışı olacak şekilde görüşmek istemiş

10.07.2024 21:51
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Sosyal medyada Neslim Güngen olarak bilinen Neslihan Güngen ve İnanç Güngen’in de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı. Fenomen Neslin Güngen’le kayıt dışı görüşmeler yapan MASAK'ın "kara para" soruşturmasında görevlendirdiği vergi müfettişi de rüşvetten gözaltına alındı.

Neslim Güngen operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı: Kayıt dışı olacak şekilde görüşmek istemiş

Polat çiftinden sonra güzellik merkezi sahipleri Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen’in de gözaltına alındığı Kuyu-8 Operasyonu’yla ilgili detaylar ortaya çıktı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kara para soruşturmasına yönelik yürütülen soruşturma doğrultusunda harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, sosyal medya mecralarında “Neslim Güngen” mahlası ile anılan Neslihan Güngen ile İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu haklarında yakalama kararı bulunan 54 şüpheli dün gözaltına alınmıştı.

7 KİŞİ DAHA YAKALANDI!

Savcılık soruşturmasına göre “suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik “Kuyu-8” adı verilen operasyonların devamında firari 7 şüphelinin daha yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli sayısı 61’e yükseldi.

VERGİ MÜFETTİŞİ RÜŞVETTEN GÖZALTINA ALINDI!

Gözaltında bulunan şüphelilerden birinin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yetkilendirilen ve vergi tekniği raporu hazırlanması için görevlendirilen bir vergi müfettişinin de olduğu öğrenildi.

KAYIT DIŞI GÖRÜŞMEK İSTEDİĞİ TESPİT EDİLDİ!

Balıkesir’de bir otelde tatil sırasında yakalanan vergi müfettişinin, şüpheliler hakkında hazırlanacak raporla ilgili zanlı Neslim Güngen ile kayıt dışı olacak ve tutanaklara geçmeyecek şekilde görüşmek istemesi hususu tape kayıtlarıyla tespit edildi. Söz konusu vergi müfettişi “rüşvet” suçundan gözaltına alınırken, tüm mal varlığına tedbiren el konuldu.

Sosyal medya fenomeni olarak bilinen güzellik merkezleri sahibi Neslihan Güngen ile eşi İnanç Güngen'in de gözaltına alındığı soruşturma kapsamında el konulan bazı lüks araçlar ise bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirilerek sergilenmişti. Söz konusu sergide, lüks araçların yanı sıra güzellik merkezlerinde kullanılan ve UTS kayıtları olmadığı anlaşılan epilasyon, cilt bakım makinesi, bölgesel zayıflama, sıkılaştırma cihazı ve buhar makinesi gibi birtakım cihaz ile kayıt dışı ilaç ve bakım ürünleri yer almıştı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Express
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