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Netanyahu'dan skandal gaf! Başbakan'ın adını karıştırdı

09.09.2019 10:56 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İngiltere Başbakanı Boris Johnson için yanlışlıkla "Boris Yeltsin" dedi.

Netanyahu'dan skandal gaf! Başbakan'ın adını karıştırdı

Eski Rusya lideri Yeltsin 2007'de ölmüştü.

Netanyahu, dün haftalık bakanlar kurulu toplantısında Perşembe günü Londra'ya yaptığı ziyaret hakkında bilgi verirken "Londra'da İngiltere Başbakanı Boris Yeltsin ve ABD Savunma Bakanı'yla yararlı görüşmeler yaptım" dedi.

Yanındakilerin uyarısıyla hatasını düzelten Netanyahu, "Dinleyip dinlemediğinizi görmek için böyle dedim" diyerek espri yaptı.

Bunun üstüne toplantıya katılanlar Netanyahu’yu düzeltmek için araya girdiler ve İsrail liderine ’herhalde Johnson demek istediğini’ söylediler.

Netanyahu ise yarı şaka yarı ciddi bir tavırla, ‘toplantıya katılanların kendisini dinleyip dinlemediklerini test etmek için kasıtlı olarak hata yaptığını’ söyledi.

GÖRÜNTÜLER MONTAJLANDI

İsrail Hükümeti'nin resmi internet sitesinde görüntüler montajlanarak yayımlandı ve Netanyahu'nun gafına yer verilmedi.

Netanyahu'nun gafı için sosyal medyada alaycı yorumlar yapıldı.

İsrail Başbakanı Aralık'ta da Azerbaycan yerine Afganistan'ı ziyaret ettiğini söylemişti.

İsrail'de 17 Eylül'de yeniden genel seçimler yapılacak. Netanyahu Nisan'daki seçimlerden galip çıkmış ancak ultra-ortodoks ve seküler partilerle yapılan koalisyon görüşmeleri sonuçsuz kalmıştı.

Netanyahu seçim kampanyasında kendisini dünya liderleriyle yakın ilişkileri olan deneyimli bir siyasetçi olarak tanıtıyor.


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