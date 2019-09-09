Netanyahu: İran’ın nükleer programı ile ilgili gizli bölgeleri ifşa ettik

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın Abadeh’te bulunan tesiste nükleer silahlar geliştirildiğini ve İsrail’in tesisin varlığını keşfettikten sonra İran’ın tesisi imha etmeye karar verdiğini ileri sürdü.

'ON BİNLERCE NÜKLEER ARŞİV ELİMİZDE'

Ulusa sesleniş programında tesisin uydu görüntülerini paylaşan Netanyahu, İsrail istihbaratı tarafından keşfedilen on binlerce sayfalık nükleer arşivin de ellerinde bulunduğunu söyledi. Netanyahu aynı zamanda, geçen sene İran’ın gizli nükleer programı için malzeme ve ekipman depoladığı Turquzabad’daki nükleer deposunun da yine İsrail tarafından açığa çıkarıldığını belirtti.

Netanyahu, uluslararası toplumu İran konusunda uyarırken, İran üzerinde daha fazla baskı oluşturmak için ABD saflarına katılma çağrısı yaptı. (DHA)



