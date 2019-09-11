Netanyahu'nun 'ilhak' açıklamasına tepki yağıyor!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Seçim öncesi her türlü yasa dışı, hukuksuz ve saldırgan mesajları vermeye devam eden Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti. Filistinli kardeşlerimizin hak ve hukukunu sonuna kadar savunacağız." diyerek tepki gösterdi.

Netanyahu, bu adımı 'halktan açık bir şekilde yönetme yetkisi aldığı takdirde hemen' atacağını söyledi.

İsrail'deki siyasi yorumcular ise Netanyahu'nun bu açıklamasını aşırı sağ rakiplerinden oy çalma hamlesi olarak değerlendiriyor. Aynı zamanda bu açıklaması seçimlerden sonra koalisyon kurma aşamasında bu partilerin desteğini almasını sağlayabilir.

İsrail'in önde gelen televizyon kanallarından canlı yayımlanan konuşmasında Netanyahu, 'İsrail'in doğu sınırı' olarak tanımladığı Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'nde ve Lut Gölü'nün (Ölü Deniz) kuzeyinde 'egemenlik kuracağını' belirtti.

Nisan ayındaki seçimde Netanyahu birinci gelse de koalisyon hükümeti kuramadığı için 17 Eylül'de erken genel seçime gidilmesi kararı alınmıştı.

Netanyahu, Nisan ayında düzenlenen genel seçimlerden önce de benzer bir vaatte bulunmuştu.

'ANLAŞMALAR SONA ERER'

Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, Netanyahu'nun sözleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "İsrail ile imzalanan bütün anlaşmalar ve onlardan kaynaklanan sorumluluklar sona erer" uyarısında bulundu.

Arap Birliği dışişleri bakanları da Netanyahu'nun bu açıklamasını kınadıklarını belirterek bunun barış yollarını tıkayacağını aktardı.

Binyamin Netanyahu, Nisan ayındaki seçimlerden önce de katılığı bir televizyon programında, "İsrail egemenliğini neden yerleşimler ekseninde genişletmediğinin" sorulması üzerine, "Eğer bana bir sonraki aşamaya geçip geçmeyeceğimi soruyorsanız, cevabım evet. Bir sonraki aşamaya geçeceğiz" demişti.

Netanyahu önceki seçimden sonra sağcı partilerle birlikte bir koalisyon kurmaya çalışmış; ancak aşırı Ortodoks Yahudi din okulu öğrencilerinin askerden muaf tutulmasıyla ilgili bir yasa hakındaki uzlaşmazlık, koalisyon girişiminin çökmesine yol açmıştı.

Netanyahu'nun partisi Likud son düzenlenen anketlerde de muhalefet partileriyle başa baş bir performans gösteriyor.