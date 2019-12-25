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  4. Putin'den Netanyahu'ya: Başbakan sen olmasaydın İsrail ile Rusya savaşa girebilirdi

Putin'den Netanyahu'ya: Başbakan sen olmasaydın İsrail ile Rusya savaşa girebilirdi

DÜNYA HABERLERİ  | 25.12.2019 22:07 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisine "Sen başbakan olmasaydın İsrail ile Rusya savaşa girebilirdi" dediğini söyledi.

Putin'den Netanyahu'ya: Başbakan sen olmasaydın İsrail ile Rusya savaşa girebilirdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, partisi Likud içindeki başkanlık seçimi öncesi İsrail Radyosu'na verdiği özel röportajda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

"İSRAİL İLE RUSYA ARASINDAKİ OLASI SAVAŞ ENGELLENMİŞ OLDU"

Rusya Devlet Başkanı Putin ile arasındaki yakın ilişkiye değinen Netanyahu, "Putin bana aramızdaki dostluk olmasa kendimizi (Rusya ile İsrail) askeri bir çatışmanın içinde bulabileceğimizi söyledi. Birkaç ayda bir görüşmemiz sayesinde bu (İsrail ile Rusya arasındaki olası savaş) engellenmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Röportajında Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde "İsrail'in egemenliğini" ABD yönetimine kabul ettirme vaadini de yineledi.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit'in 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle hakkında dava açma kararı verdiği Netanyahu, bu konuda İsrail Meclisi'ne dokunulmazlık başvurusu yapıp yapmayacağına ilişkin soruyu ise cevaplamadı.

Likud'un yarın yapılacak başkanlık seçimi Başbakan Binyamin Netanyahu ile milletvekili Gideon Saar arasında geçecek.

Netanyahu'nun partideki başkanlık koltuğunu büyük ihtimalle koruyacağı belirtiliyor.

(AA)

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Benyamin Netanyahu israil Rusya Vladimir Putin

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