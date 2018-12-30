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Netanyahu'ya en yakın isimlerdendi! Ayalet Shaked yeni parti kuruyor

DÜNYA HABERLERİ  | 30.12.2018 09:53 | Son Güncelleme

Yolsuzluk suçlamaları sonrasında Türkiye'ye yönelik sert açıklama ve suçlamalarda bulunan Binyamin Netanyahu'ya bir kötü haber daha geldi. Erken seçime gidecek İsrail'de Netanyahu'nun önemli kurmaylarından Adalet Bakanı Ayalet Shaked, kendi partisini kurma kararı aldı.

Netanyahu'ya en yakın isimlerdendi! Ayalet Shaked yeni parti kuruyor

Nisan ayında erken seçim kararı alan İsrail’de sıcak gelişmeler arka arkaya geliyor. Hakkında yolsuzluk suçlamaları bulunan Binyamin Netanyahu’nun en sağlam kurmaylarından biri olan ve halen ülkenin adalet bakanı olarak görev yapan Ayalet Shaked, kendi partisini kurma kararı aldı.

YENİ OLUŞUM

Habayit Hayehudi isimli partiden ayrıldığını duyuran Shaked ile birlikte parti başkanı ve aynı zamanda Eğitim Bakanı olan Naftali Bennett’in de partinin kurucusu olarak yeni oluşumun temellerini atacağı açıklandı. Yeni partinin adının “Yeni Sağ” olacağı ifade edildi. Netanyahu kabinesindeki sert açıklamalarıyla başbakanı en çok memnun eden bakanlardan biri olan Shaked’in yeni partisi ile muhafazakar ve laik sağ seçmenden oy toplamayı hedeflediği belirtildi.

NETANYAHU'DAN HENÜZ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Partisi Likud ile tekrar başbakan olmayı amaçlayan Binyamin Netanyahu, eğitim bakanı ve adalet bakanının bu açıklamasına dair henüz bir yorum yapmadı. Fakat Likud, “Onlara oy vermek demek İsrail’de yeniden bir sağ hükümetin seçileceğini garantilemek demektir” açıklamasını yaptı. İsrail’de siyaset uzmanları Shaked ve Bennett’in yeni oluşumunun Likud’dan oy toplamayacağını aksine yakın zamanda Başbakan olmak için parti kuran eski genelkurmay başkanı Benny Gantz’tan oy alabileceğini öne sürdü.


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Anahtar Kelimeler:
Ayalet Shaked israil Binyamin Netanyahu

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