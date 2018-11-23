KUDÜS (AA) – İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakında ülkesinin "diplomatik ilişkisi" bulunmayan Körfez ülkelerinden Bahreyn'i ziyaret edeceği açıklandı.

İsrail Başbakanlık Arap Basın Sözcüsü Hâni Merzuk, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'na (KAN) yaptığı açıklamada, "Netanyahu'nun Körfez'deki yeni durağı Bahreyn Krallığı olacak." dedi.

Netanyahu'nun Bahreyn'e gerçekleştireceği ziyaretin "büyük bir durum" için hazırlık olduğuna dikkati çeken Merzuk, "Bu ziyaret başka bir Ortadoğu için büyük bir duruma hazırlıktır. Bu da yeni ilişkiler için sadece bir başlangıç ve aynı zamanda tarihin akışını düzeltmek için doğru yolda olduğumuzun delilidir." ifadelerini kullandı.

Merzuk, İsrail'in Körfez ülkeleriyle akademik ve güvenlik alanlarında ilişkileri geliştirmek için büyük çaba ortaya koyduğuna işaret ederek "İsrail büyük, çeşitli ve zengin bir insan potansiyeline sahip olan Arap dünyasıyla bilimsel ve akademik düzeyde ilişkiler kurmayı hedefliyor." diye konuştu.

Çok sayıda İsrailli bakanın büyük heyetler halinde Körfez'deki Arap ülkelerini ziyaret ettiğini söyleyen Merzuk, söz konusu ülkeler ve buralara yapılan ziyaretlere ilişkin ise ayrıntılı bilgi vermedi.