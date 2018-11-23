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Netanyahu'nun Körfez'deki yeni durağı Bahreyn

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 12:39 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanlık Arap Basın Sözcüsü Hâni Merzuk: "Netanyahu'nun Körfez'deki yeni durağı Bahreyn Krallığı olacak" "Bu ziyaret başka bir Ortadoğu için büyük bir duruma hazırlıktır"

KUDÜS (AA) – İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakında ülkesinin "diplomatik ilişkisi" bulunmayan Körfez ülkelerinden Bahreyn'i ziyaret edeceği açıklandı.

İsrail Başbakanlık Arap Basın Sözcüsü Hâni Merzuk, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'na (KAN) yaptığı açıklamada, "Netanyahu'nun Körfez'deki yeni durağı Bahreyn Krallığı olacak." dedi.

Netanyahu'nun Bahreyn'e gerçekleştireceği ziyaretin "büyük bir durum" için hazırlık olduğuna dikkati çeken Merzuk, "Bu ziyaret başka bir Ortadoğu için büyük bir duruma hazırlıktır. Bu da yeni ilişkiler için sadece bir başlangıç ve aynı zamanda tarihin akışını düzeltmek için doğru yolda olduğumuzun delilidir." ifadelerini kullandı.

Merzuk, İsrail'in Körfez ülkeleriyle akademik ve güvenlik alanlarında ilişkileri geliştirmek için büyük çaba ortaya koyduğuna işaret ederek "İsrail büyük, çeşitli ve zengin bir insan potansiyeline sahip olan Arap dünyasıyla bilimsel ve akademik düzeyde ilişkiler kurmayı hedefliyor." diye konuştu.

Çok sayıda İsrailli bakanın büyük heyetler halinde Körfez'deki Arap ülkelerini ziyaret ettiğini söyleyen Merzuk, söz konusu ülkeler ve buralara yapılan ziyaretlere ilişkin ise ayrıntılı bilgi vermedi.

- İsrail ile Körfez ülkeleri arasındaki yakınlaşma

Son günlerde başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Körfez ülkelerinin İsrail ile yakınlaşması dikkati çekiyor.

İlk önce İsrail Milli Takımı'nın Katar'ın başkenti Doha'da 25 Ekim - 3 Kasım tarihlerinde düzenlenen Dünya Jimnastik Şampiyonası'na katılması gündeme gelmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 26 Ekim'de ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan bir diğer Körfez ülkesi Umman'a resmi ziyaret gerçekleştirmişti.

BAE yönetimi de Uluslararası Judo Federasyonu tarafından geçen ay başkent Abu Dabi'de düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası'na İsrailli sporcuların kendi bayrakları altında yarışmasına izin vermişti.

İsrailli bir judocunun final maçını kazanması sebebiyle 28 Ekim'de İsrail ulusal marşı diplomatik ilişkilere sahip olmadığı Körfez ülkelerinden BAE'nin başkenti Abu Dabi'de ilk kez çalınmıştı.

Turnuvayı izlemek için milli takımla Abu Dabi'ye gelen İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, madalya töreninde ülkesinin ulusal marşının çalınması üzerine duygusal anlar yaşayarak gözyaşı dökmüştü.

İsrail İletişim Bakanı Eyüb Kara da 30 Ekim'de BAE'nin Dubai kentinde düzenlenen telekomünikasyon konferansına katılarak bir konuşma yapmıştı.

Son olarak İsrail Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, 7 Kasım'da Umman'da düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Konferansı'nda, İsrail, Ürdün ve Körfez ülkelerini birbirine bağlayacak "Barış Demir Yolu Projesi"ni tanıtmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bahreyn Birleşik Arap Emirlikleri israil Umman

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