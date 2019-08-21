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Netanyahu'nun partisinden "Filistinlileri temsil eden partiler seçime girmesin" talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 15:27 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud ile aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi, Yüksek Mahkemeye başvurarak İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerden oluşan Ortak Arap Listesi Bloku'nun 17 Eylül'deki erken seçime girmesinin yasaklanmasını istedi

KUDÜS (AA) - İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud ile aşırı sağcı Yahudi Gücü (Otzma Yehudit) Partisi, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden 4 partinin oluşturduğu ittifakın eylül ayında yapılacak erken seçime katılmasının yasaklanması için İsrail Yüksek Mahkemesine başvurdu.

Likud ve Yahudi Gücü Partisinin ortaklaşa yaptığı başvuruda, milletvekili adaylarının "teröre destek verdiği" iddiasıyla İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerden oluşan Ortak Arap Listesi Bloku'nun 17 Eylül'deki erken seçime girmesinin yasaklanması talep edildi.

İsrail basını Yüksek Mahkemenin başvuruyu büyük ihtimalle reddedeceğini yazarken, Ortak Liste milletvekillerinden Ayida Tuma Süleyman, Netanyahu'nun partisine tepki gösterdi.

Süleyman, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Likud, nihayet Arapların olmadığı bir meclis istemeye karar verdi. İster hoşlansınlar isterse hoşlanmasınlar bir sonraki mecliste mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Cephe (Hadaş), Arap Değişim Hareketi (Ta’al), Birleşik Arap Listesi ve Balad (Tecemmu) Partileri, 17 Eylül'deki erken seçime ortak listeyle katılma kararı almıştı.

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Filistin israil seçim

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