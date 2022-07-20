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Netflix, bir milyon abone daha kaybetmesine rağmen gelecekten umutlu

20.07.2022 05:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix, ikinci çeyrek bilançosuna dair yaptığı açıklamada bir milyona yakın abone kaybettiğini belirtti. Ancak platform bu rakamın beklenenden daha düşük olduğunu vurgulayarak geleceğe dair umutlu olduğunu kaydetti.

Netflix, bir milyon abone daha kaybetmesine rağmen gelecekten umutlu

Netflix, ikinci çeyrek bilançosuna dair yaptığı açıklamada bir milyona yakın abone kaybettiğini belirtti. Ancak platform bu rakamın beklenenden daha düşük olduğunu vurgulayarak geleceğe dair umutlu olduğunu kaydetti.

Salı günü şirketin açıkladığı verilere göre ikinci çeyrekte platformdan ayrılan abonelerin sayısı 970 bin oldu.

Yatırımcılar ise abone kaybının bu sayının iki katından fazla olmasını bekliyordu.

Bu sayı birinci çeyrekte 200 bin kişi olmuştu; böylece şirket 10 yıldır ilk defa abone kaybettiğini açıklamıştı.

Netflix'in beklenen daha az seyirci kaybetmesinde Stranger Things dizisinin rolü büyük.

Şirket ayrıca içinde bulunduğumuz çeyrekte bir milyon kişinin daha abone olarak gelmesini beklediklerini duyurdu.

Bu yatırımcıların beklediğinden daha düşük bir sayı; ancak önceki çeyrekte giden abonelerin yerini dolduracağı için olumlu bir algı oluşturdu.

Diğer yandan ikinci çeyrekte şirketin geliri yüzde 8,6 büyüyerek 8 milyar dolara yaklaştı.

Netflix'in bilanço verilerinin şirketin geleceği açısından olumlu bir izlenim yaratması, işlem saatleri dışında yapılan alım ve satımlarda şirketinin hissesinin yüzde 7 değer kazanmasını sağladı.

Ancak şirketin hisseleri halen yıl başına göre yüzde 70 daha aşağıda.

Şirketin başında bulunan Reed Hastings yaptığı açıklamada 'beklenen daha az kötü' sonuçlarla heyecanlandıklarını dile getirerek, "İleriye baktığımızda dijital platformların her yerde olduğunu görüyoruz, herkes geliyor" diyerek umutlu olduğunu dile getirdi.

Millie Bobby Brown

Bazı diziler tek seferde yayınlanmıyor

Netflix, artan rekabete ve izleyici sayısındaki gerilemeye rağmen dünyanın en çok izlenen dijital platformu olarak zirvedeki yerini koruyacağından emin görünüyor.

Şirket, Haziran ayında ABD'de televizyon izleme oranının yüzde 7,7'sini alarak rekor kırdığını belirtti.

Netflix, düşen abone sayısına masraflarını keserek, abonelik fiyatlarını artırarak ve reklamlı abonelik modelleri geliştirerek yanıt veriyor.

Platform daha önce reklamsız bir model olarak kablolu televizyonun alternatifi olarak konumlanıyordu; ancak abone sayısının düşmesiyle beraber reklamlı modeli geliştirmek zorunda kaldı.

Reklamlı modelin geliştirilmesi için Microsoft ile anlaşıldı.

Ayrıca kimi dizileri tek bir seferde yayınlama politikasını da delerek kimi yapımları gruplar halinde platforma koymaya başladı.

Stranger Things ve Ozark dizilerinin son sezonları iki ayrı grup olarak farklı zamanlarda yayınladı.

Disney+ da dizilerin bölümlerini tek seferde değil her hafta yayınlaması ile biliniyor.

Netflix'in son durumda toplam abone sayısı 220 milyon.

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