Netflix'i tüketenlerden misiniz? En iyi Amazon Prime dizilerini keşfedin

Kendinize uygun dizi mi arıyorsunuz? Size uygun dizilerin bittiğini mi düşünüyorsunuz? Peki, Amazon Prime dizilerine göz attınız mı? Bu listemizde sizler için her zevke uygun Amazon Prime dizilerini derledik. Fantastik sevenler için: The Magicians

Lev Grossman'ın aynı adlı çok satan romanından uyarlanan The Magicians, Quentin Coldwater isimli bir gencin, sihir gücü olduğunu keşfetmesini ve New York'un kuzeyindeki çok gizli ve prestijli bir büyücülük okuluna kabul olmasıyla değişen hayatını, girdiği tehlikeli ve karanlık yolları konu alan bir dizi. 5 sezondan oluşan The Magicians’ın başrollerinde ise Jason Ralph, Stella Maeve, Hale Appleman, Arjun Gupta ve Summer Bishil bulunuyor. Bilim kurgu ve drama bir arada: Utopia 2013 yapımı eski bir dizinin uyarlanması olan ve 2020 yılında ABD’de yayınlanmaya başlanan Utopia, tek sezondan oluşan sekiz bölümlük bir dizi. Bir grup insan internetteki çizgi roman forumlarında tanışıp bir araya gelir. Bu grup, Utopia adında bir çizgi roman keşfeder. Bu çizgi roman, son yüzyılda yaşanan felaketleri önceden bilmektedir. Psikolojik gerilim sevenler, ‘Homecoming’ tam sizlik...

Sam Esmail'in hazırladığı psikolojik gerilim türündeki Homecoming’in senaryosunu Eli Horowitz ve Micah Bloomberg kaleme almış. Devlete ait gizli bir tesiste çalışan insanların hayatının konu alan dizide, Julia Roberts sosyal hizmet görevlisi Heidi’yi canlandırıyor. 2 sezondan oluşan diziyi soluksuz izleyeceksiniz. Fantastik ve dramayla soluksuz bir dizi: American Gods Neil Gaiman’ın 2001 yılında yayımladığı romandan uyarlanan American Gods’un 3. Sezonu geçtiğimiz dönem yayınlandı. Geçmişi bela ve hareketli olaylarla dolu olan Shadow, evlendikten sonra bu hayattan uzaklaşır. Eşinin öldürüldüğünü öğrendikten sonra eski hayatına dönen Shadow, kendisini fantastik ve tehlikeli bir dünyanın içinde bulur. Aksiyon bağımlılarına iki ölçek ‘Hanna’... 2011 yapımı aynı adı taşıyan filmden uyarlanan Hanna’nın 2. Sezonu geçtiğimiz yıl yayınlandı. Olağanüstü avlanma ve savunma yeteneklerine sahip bir genç kızın, kim olduğunu öğrenmeye çalışan bir CIA ajanından kaçma hikayesini ele alıyor. Teknoloji çağı cennet mi, cehennem mi vaat ediyor? Black Mirror hayranlarının asla kaçırmaması gereken ‘Upload’, ölümden sonra yaşam temasını ele almasının yanı sıra, drama ve komediyi bir araya getiren bir yapım. 1 Mayıs 2020’de ilk sezonu yayınlanan dizinin çok beğenilmesi ile 2. Sezonunun çekimlerine hemen başlanmış. 2033 yılında New York’un Brooklyn bölgesinde bulunan bir teknoloji şirketi, ölmek üzere olan insanları “sanal gerçeklik” sayesinde ölümsüz kılar. Nathan (Robbie Amell) ölmek üzere iken bu sanal dünyaya upload edilmiştir. Bu noktadan sonra her şey karmaşık bir hal almaya başlar.