Netflix'i tüketenlerden misiniz? En iyi Amazon Prime dizilerini keşfedin

Kendinize uygun dizi mi arıyorsunuz? Size uygun dizilerin bittiğini mi düşünüyorsunuz? Peki, Amazon Prime dizilerine göz attınız mı? Bu listemizde sizler için her zevke uygun Amazon Prime dizilerini derledik.



Lev Grossman'ın aynı adlı çok satan romanından uyarlanan The Magicians, Quentin Coldwater isimli bir gencin, sihir gücü olduğunu keşfetmesini ve New York'un kuzeyindeki çok gizli ve prestijli bir büyücülük okuluna kabul olmasıyla değişen hayatını, girdiği tehlikeli ve karanlık yolları konu alan bir dizi. 5 sezondan oluşan The Magicians’ın başrollerinde ise Jason Ralph, Stella Maeve, Hale Appleman, Arjun Gupta ve Summer Bishil bulunuyor.

2013 yapımı eski bir dizinin uyarlanması olan ve 2020 yılında ABD’de yayınlanmaya başlanan Utopia, tek sezondan oluşan sekiz bölümlük bir dizi. Bir grup insan internetteki çizgi roman forumlarında tanışıp bir araya gelir. Bu grup, Utopia adında bir çizgi roman keşfeder. Bu çizgi roman, son yüzyılda yaşanan felaketleri önceden bilmektedir.