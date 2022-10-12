Netflix plan değiştirme adımları: Netflix ödeme ve hesap planı değişikliği nasıl yapılır?

Günümüzde birçok kullanıcı internetin sunduğu imkanlarla çeşitli platformlardan; hem telefonunda hem de bilgisayarında dizi ve film izleyebiliyor. Bu platformlar içinde en popüler olanı Netflix’tir. Netflix, dünya genelinde 195 milyonun üzerinde kullanıcısı olan bir uygulamadır. Aylık abonelik sistemi ile çalışan Netflix, farklı plan seçenekleri ile kullanıcısına çeşitli içerikler sunuyor. Temel, standart ve özel olarak üç farklı seçeneğe sahip olan her bir paket farklı fiyatlardan oluşuyor. Dilediğiniz zaman Netflix plan değiştirme işlemini gerçekleştirebilir, farklı bir ödeme planı belirleyebilirsiniz.

Tüm dünyada hizmet veren Netflix, abonelik sistemine dayalı online film ve dizi izleme platformudur. Dünya genelinde yine birçok televizyon kanalını geride bırakmayı başaran Netflix, her geçen gün yeni kullanıcıların katılmasıyla büyümeye devam ediyor. Birçok film ve dizi seçeneği ile kullanıcı ile kullanıcılarını buluşturan Netflix, her yıl abonelik ücretlerinde güncelleme yapıyor.

Netflix’te Üyelik Paketi Nasıl Değiştirilir?

Netflix ödeme planı değiştirme işlemini gerçekleştirebilmek için üyelik paketini değiştirmek gerekir. Bu değişimi yapmak için;

Cihazınızdan Netflix uygulamasına girmeniz ve profilinizi seçmeniz gerekir.

Uygulama ekranının açılmasıyla birlikte sağ alt köşede yer alan “daha fazla” seçeneği karşınıza çıkar.

Bu seçeneğe tıklayarak buradaki başlıklardan “Hesap” başlığını seçmeniz gerekir.

İnternet tarayıcınızda hesap seçeneği açılır.

Bu ekrandan hesabınıza dair tüm ayarları yapabilirsiniz.

E-posta adresi, şifre ve ödeme yöntemleri değişikliği gibi birçok özellik, bu ekrandan yapılabilir.

Netflix plan ayrıntıları hakkında bilgi almak için bu ekrandaki seçeneklerden Plan Ayrıntıları başlığının altında yer alan “Planı Değiştir” seçeneğine tıklayarak işleme devam edebilirsiniz. Planı Değiştir seçeneğine tıkladıktan sonra karşınıza 3 adet Netflix üyelik paketi ismi ve özellikleri çıkar. Mevcut planınız yanında tik işareti olandır. Değiştirmek istediğiniz paketi belirleyebilir ve seçim yapabilirsiniz. Seçtiğiniz paketin ödemesi ise fatura kesim tarihinizde yapılır. Ödeme planı da yine bu tarihte değişir.

Netflix’te Üyelik Paketi Ne Zaman Değişir?

Netfilix plan değişikliği yapacak birçok kişi, plan güncellemesi ile ilgili Netflix plan değiştirme sorunu yaşayacağını düşünür. Bu noktada Netflix plan yükseltme işlemi devreye girer. Böylece tüm ek özellikleri kullanmaya başlayabilirsiniz. Netflix’in abonelik sistemi ön ödemelidir. Dolayısıyla fatura tarihiniz son yaptığınız ödemenin kalan bakiyesine göre değişir.

Netflix plan değiştirme ücreti de merak edilen bir başka konudur. Daha düşük ücrete sahip bir plana geçiyorsanız, yaptığınız bu değişiklik bir sonraki faturalama tarihinde geçerli olacaktır. Önceki daha yüksek planı bir sonraki faturalama tarihinize kadar kullanabilirsiniz.

Daha düşük bir plana geçiş yaptıysanız, bu değişim bir sonraki faturalama tarihinizden itibaren geçerli olur. Netflix üyeliğinizi dileğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptal koşulları hakkında abonelik başlangıcında gerekli bilgiler verilir.



