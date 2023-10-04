NEU (Nötrofil) nedir? NEU düşüklüğü neden olur?

Nötrofil (NEU) beyaz kan hücrelerinin bir alt türüdür ve bağışıklık sisteminin önemli bir bileşenidir. Vücudu enfeksiyonlardan koruma görevine sahiptirler ve patojen organizmaları yok etmek için enfeksiyon bölgelerine göç edebilirler. Nötrofiller bakterileri ve diğer mikropları yutarak ve sindirerek enfeksiyonların kontrol altına alınmasına yardımcı olurlar. NEU düşüklüğü vücuttaki nötrofil seviyelerinin normalin altına düştüğü bir durumu ifade eder. Bu durum, çeşitli nedenlerle meydana gelebilir.

Nötrofil nedir?

Nötrofil (NEU), beyaz kan hücrelerinin bir alt türüdür ve bağışıklık sisteminin önemli bir bileşenidir. Beyaz kan hücreleri, vücudu enfeksiyonlardan ve patojen organizmalardan korumakla görevlidirler. Bu bağlamda "NEU nedir?" sorusunu şöyle açıklayabiliriz: Nötrofiller özellikle bakterilere karşı savaşta önemli bir rol oynayan bileşenlerdir. Nötrofiller kan dolaşımında dolaşırken enfekte hücrelere doğru hareket edebilirler ve bu hücreleri yutarak ve sindirerek yok ederler. Bu şekilde enfeksiyonların kontrol altına alınmasına yardımcı olurlar. Nötrofiller, bağışıklık sisteminin hızlı tepki verdiği ve patojenlerle savaştığı birinci hattı oluştururlar.

Nötrofil yüzdesi genellikle kanın tam sayım testi (CBC) sonucunda belirtilir. Normal bir CBC sonucunda nötrofil yüzdesi genellikle belirli bir referans aralığında bulunur. Bu referans aralığı, laboratuvarlara ve sağlık kuruluşlarına göre değişebilir, ancak genellikle %40 ila %70 arasında olur. Nötrofil (NEU) normal değerleri laboratuvarlara ve sağlık kuruluşlarına göre değişiklik gösterebilir ancak genellikle yetişkinler için bir miktar referans aralığı bulunmaktadır. Yetişkinlerde NEU normal değeri genellikle 1.500 ila 8.000 hücre/mikrolitre (µL) arasında bulunur.

NEU% nedir?

Nötrofil yüzdesi (NEU%) bir kan testi sonucunda beyaz kan hücrelerinin alt tiplerinden biri olan nötrofillerin tüm beyaz kan hücrelerine oranını ifade eder. NEU yüzdesi genellikle bir kan sayımı testi sırasında hesaplanır. Bu yüzde, nötrofillerin kandaki beyaz kan hücrelerinin yüzde kaçını oluşturduğunu gösterir. Nötrofil yüzdesi düşüklüğü bir kan testi sonucunda beyaz kan hücrelerinin alt tiplerinden biri olan nötrofillerin tüm beyaz kan hücrelerine oranının normal aralığın altında olduğu durumu ifade eder. Nötrofil yüzdesi düşüklüğü bağışıklık sisteminin zayıf olduğu ve enfeksiyon riskinin arttığı bir durumu yansıtır. Bu durum genellikle "nötropeni" olarak adlandırılır.

NEU düşüklüğü neden olur?

Nötrofil düşüklüğü çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir ve genellikle bağışıklık sisteminin zayıf olduğu veya enfeksiyonlara karşı savunmasız hale geldiği bir durumu yansıtır. NEU düşüklüğüne yol açabilen bazı yaygın nedenler:

Kemik İliği Sorunları: Kemik iliği, kan hücrelerinin üretildiği yerdir. Kemik iliği hastalıkları, nötrofil üretimini etkileyebilir ve bu da NEU düşüklüğüne neden olabilir.

Kemik iliği, kan hücrelerinin üretildiği yerdir. Kemik iliği hastalıkları, nötrofil üretimini etkileyebilir ve bu da NEU düşüklüğüne neden olabilir. İlaçlar: Bazı ilaçlar, beyaz kan hücrelerinin üretimini azaltabilir ve NEU düşüklüğüne yol açabilir. Özellikle kemoterapi ilaçları bu etkilere sahip olabilir.

Bazı ilaçlar, beyaz kan hücrelerinin üretimini azaltabilir ve NEU düşüklüğüne yol açabilir. Özellikle kemoterapi ilaçları bu etkilere sahip olabilir. Kronik Enfeksiyonlar: Kronik enfeksiyonlar, nötrofillerin sürekli olarak kullanılmasına ve tükenmesine neden olabilir, bu da NEU düşüklüğüne yol açabilir.

Kronik enfeksiyonlar, nötrofillerin sürekli olarak kullanılmasına ve tükenmesine neden olabilir, bu da NEU düşüklüğüne yol açabilir. Radyasyon veya Kemoterapi Tedavileri: Kanser tedavisi için radyasyon veya kemoterapi uygulamaları, kemik iliği hücrelerine zarar verebilir ve NEU düşüklüğüne yol açabilir.

Kanser tedavisi için radyasyon veya kemoterapi uygulamaları, kemik iliği hücrelerine zarar verebilir ve NEU düşüklüğüne yol açabilir. Genetik Faktörler: Nadir durumlarda genetik faktörler nedeniyle doğuştan gelen nötrofil eksiklikleri olabilir.

NEU düşüklüğü hangi hastalığın belirtisidir?

Nötrofil (NEU) düşüklüğü, çeşitli sağlık sorunlarının bir belirtisi olabilir ve tek bir hastalığın özel bir belirtisi olarak görülmez. Nötrofil düşüklüğü, bağışıklık sisteminin zayıf olduğu veya enfeksiyon riskinin arttığı bir durumu yansıtır.

NEU düşüklüğü ne zaman tehlikeli?

NEU düşüklüğünün şiddeti, süresi ve altta yatan nedenine bağlı olarak değişebilir. Nötrofil seviyeleri normalin çok altına düştüğünde (şiddetli nötropeni) enfeksiyon riski çok yüksektir ve bu durum ciddi tehlike oluşturabilir. NEU düşüklüğü uzun süreli veya kronikse, sürekli enfeksiyon riski taşınır ve bu da sağlık sorunlarını artırabilir. Nötrofil düşüklüğüne başka sağlık sorunları (örneğin, diyabet veya kanser gibi) eşlik ediyorsa, bu durum daha tehlikeli hale gelebilir. Çocuklar ve yaşlıların bağışıklık sistemi daha savunmasız olduğu için NEU düşüklüğüne karşı daha hassas olabilirler. Ameliyat sonrası, ağır yanıklar, kemoterapi veya radyasyon tedavileri gibi yüksek riskli durumlar enfeksiyon riskini artırabilir.

NEU düşüklüğünde ne yapılır?

Nötrofil (NEU) düşüklüğü bağışıklık sisteminin zayıf olduğu ve enfeksiyon riskinin arttığı bir durumu yansıtır. NEU düşüklüğü olan kişiler enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale gelirler. "NEU düşüklüğü nasıl yükseltilir?" sorusunun cevabı için NEU düşüklüğü olan bir kişi öncelikli olarak bir sağlık profesyoneli tarafından düzenli olarak izlenmelidir. Doktor nötrofil seviyelerini ve sağlık durumunu değerlendirecek ve uygun tedaviyi önerilebilir.

NEU düşüklüğü olan kişiler enfeksiyon belirtilerini yakından izlemelidir. Bu belirtiler ateş, enfeksiyon kaynaklı ağrı veya hassasiyet, öksürük, boğaz ağrısı, idrar yolu enfeksiyonu belirtileri veya ciltte enfeksiyon belirtileri gibi olabilir. Herhangi bir enfeksiyon belirtisi fark edildiğinde derhal bir doktora başvurmalısınız. Enfeksiyon riskini azaltmak için kişisel hijyene özellikle dikkat edilmelidir. Düzenli el yıkama, hijyenik yaşam tarzı ve enfeksiyondan kaçınma önemlidir.

Risk faktörlerini azaltmak için sigara içmemek, aşırı alkol tüketiminden kaçınmak ve enfeksiyon riskini artırabilecek durumlardan uzak durmak önemlidir.Nötrofil seviyelerini artırmak için beslenme, bağışıklık sistemini desteklemek ve nötrofil üretimini teşvik etmek açısından önemlidir. Nötrofil yükselten yiyecekler: