Nevada ön seçimlerini Sanders kazandı

ABD'de 3 Şubat'ta başlayan ön seçim takviminde 3. sırada yer alan Nevada'da Demokrat aday adayları arasındaki yarışta sürpriz olmadı.

Anketlerde önde gözüken sol eğilimli tecrübeli senatör Sanders, Amerikan AP Haber Ajansının duyurduğu resmi olmayan sonuçlara göre oyların yaklaşık yüzde 46'sını kazanarak rahat bir şekilde ipi göğüsledi.

Oy sayım işlemleri devam ederken, Sanders'ı yaklaşık yüzde 23 ile eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ve yaklaşık yüzde 14'lük oranla eski belediye başkanı Pete Buttigieg takip etti.

Böylece tartışmalı Iowa seçimlerinde kıl payı Buttigieg'e kaybeden ve ardından New Hamsphire'da rahat kazanan Sanders, 3. eyalette de ön seçimleri kazanmış oldu.

Seçim çalışmaları kapsamında Teksas'ta bulunan Sanders, burada Demokrat seçmenlerle düzenlediği mitingte sonuçları değerlendirdi.

Nevada'yı kazandıkları için çok mutlu olduğunu kaydeden ve kendini daha güvende hissettiğini söyleyen Sanders, "Kimseye söylemeyin ama Teksas'ı da kazanacağız. Bunu duyunca Trump'ın sinirleneceğini biliyorum ama onu burada, Teksas'ta yeneceğiz." yorumunu yaptı.