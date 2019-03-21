Nevruz Bayramı kutlanıyor

"Baharın müjdecisi" olarak nitelendirilen Nevruz Bayramı, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Malatya'da kutlandı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Avşar Yerleşkesi'ndeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, nevruzun, Türk dünyasının bayramı olduğunu söyledi.

Nevruz Bayramı'nın üzerinden ayrımcılık ve bölücülük yapmanın Türk dünyası ve ülkeye ihanet olacağını vurgulayan Aycan, bunun için de bu geleneğe herkesin sahip çıkması gerektiğini belirtti.

Bayramların, birleşmenin ve kaynaşmanın özel günleri olduğunu ifade eden Aycan, "Türk ve İslam dünyasına saldırıların devam ettiği bir dönemde daha çok birlik ve beraberlik içinde olmak ve bunu iyi değerlendirmek lazım." dedi.

Kahramanmaraş Vali Vekili Kadir Okatan ise insanları bir bütün olarak tutacak değerlere her zaman sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Nevruzun farklı toplumlarda kutlandığını anlatan Okatan, "Toplumumuzun birliğe, bütünlüğe, kaynaşmaya, birbirine sevgiye ve saygıya, değer vermeye, önem vermeye çok ihtiyacı var. Bu kaynaştırıcı günlerde, birbirimizi çok daha iyi anlamalı ve kendimizi bu anlamda biraz daha geliştirmeliyiz." diye konuştu.