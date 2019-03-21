HABER

Nevruz Bayramı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 17:11 | Son Güncelleme

"Baharın müjdecisi" olarak nitelendirilen Nevruz Bayramı dolayısıyla Kahramanmaraş, Gaziantep ve Malatya'da etkinlik düzenlendi

"Baharın müjdecisi" olarak nitelendirilen Nevruz Bayramı, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Malatya'da kutlandı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Avşar Yerleşkesi'ndeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, nevruzun, Türk dünyasının bayramı olduğunu söyledi.

Nevruz Bayramı'nın üzerinden ayrımcılık ve bölücülük yapmanın Türk dünyası ve ülkeye ihanet olacağını vurgulayan Aycan, bunun için de bu geleneğe herkesin sahip çıkması gerektiğini belirtti.

Bayramların, birleşmenin ve kaynaşmanın özel günleri olduğunu ifade eden Aycan, "Türk ve İslam dünyasına saldırıların devam ettiği bir dönemde daha çok birlik ve beraberlik içinde olmak ve bunu iyi değerlendirmek lazım." dedi.

Kahramanmaraş Vali Vekili Kadir Okatan ise insanları bir bütün olarak tutacak değerlere her zaman sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Nevruzun farklı toplumlarda kutlandığını anlatan Okatan, "Toplumumuzun birliğe, bütünlüğe, kaynaşmaya, birbirine sevgiye ve saygıya, değer vermeye, önem vermeye çok ihtiyacı var. Bu kaynaştırıcı günlerde, birbirimizi çok daha iyi anlamalı ve kendimizi bu anlamda biraz daha geliştirmeliyiz." diye konuştu.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can da bayram hüviyeti kazanmış, bir milletin tüm renkleri için baharın coşkusunu müjdeleyen 21 Mart'ın kardeşlik, birlik ve beraberliğe vesile olmasını diledi.

Daha sonra, KSÜ öğrencileri tarafından hazırlanan "Dede Korkut hikayesi" sahnelendi.

Vali Vekili Okatan, Rektör Prof. Dr. Can, Onikişubat Kaymakamı Serdar Polat ve 90 yaşındaki Kore gazisi Veli Gülnar, nevruz ateşini yaktı.

Program, bahar türküleri söylenmesi, ateşten atlama, halk oyunları gösterisi ve demir dövülmesi gibi etkinliklerle devam etti.

- Gaziantep

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Atatürk Kültür Sahnesi park alanında düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, nevruz ateşi yakılarak, bereketin simgesi tuz ve sebzeler ateşe atıldı.

Rektör Prof. Dr. Ali Gür, halk oyunları gösterilerini izleyip, örste demir dövdü, nevruz ateşinden atladı, öğrencilerle halay çekti. Gür, daha sonra katılımcılara etli bulgur pilavı ile ayran, ardından tatlı dağıttı.

Etkinlikte konuşan Gür, nevruzun ayrılık değil birleşme, huzur ve barış olduğunu dile getirerek, "Bu geleneğe bağlı olarak ülkemizde birlik, beraberlik, huzur adına nevruzu kutlayarak, farklılıklarımızı, çeşitliliklerimizi zenginlik olarak görüyoruz. Bu mutlu bayramda hırslarımızdan arınmayı, gece gündüz eşitliğini örnek alarak ruh dengemizi, iman dengemizi, milli ve manevi değerlerle dünya dengemizi kurmayı hedefliyoruz." dedi.

- Malatya

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Battalgazi Tarım Kampüsü'nde düzenlenen etkinlikte, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler, çalınan davul zurna eşliğinde halay çekti.

Etkinlikte, Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut tarafından yakılan nevruz ateşinden atlandı.

PARTNERBu tuzağa dikkat edin! İşte dolandırıcıların yeni yöntemleri...Bu tuzağa dikkat edin! İşte dolandırıcıların yeni yöntemleri...
UNESCO Türkiye Milli Komisyonunda "nevruz" toplantısıUNESCO Türkiye Milli Komisyonunda "nevruz" toplantısı
479'uncu kez saçılacak mesir macununun baharatları karıldı479'uncu kez saçılacak mesir macununun baharatları karıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Üniversitesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Nevruz Bayramı

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Yüzde 22 indirim kampanyası başladı!

Yüzde 22 indirim kampanyası başladı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suikastçı yakalandı! Şırnak'ta dev operasyon

Suikastçı yakalandı! Şırnak'ta dev operasyon

Kaçak maden ocağı faciası: Cansız bedenine ulaşıldı

Kaçak maden ocağı faciası: Cansız bedenine ulaşıldı

Vatandaşlar onu, o kedisini kurtardı

Vatandaşlar onu, o kedisini kurtardı

Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil kontrol altına alınmalı

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil önlem alınmalı

Hepsi kamyon kasasından çıktı

Hepsi kamyon kasasından çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.