Nevruz kutlamasında endişelendiren görüntü!

Nevruz kutlamaları Sivas kent meydanında bulunan Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde yapıldı. Kutlamalara Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, bazı il protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan kutlama saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından program halk oyunu gösterilerinin sergilenmesi ve il protokolünün yumurta tokuşturması ile devam etti. Daha sonra il protokolü örs üzerinde çekiçle demir döverek Nevruz ateşini yaktı. Yakılan Nevruz ateşinin üzerinden protokol üyeleri ve vatandaşlar atladı. Okçuluk ekibinin gösterisinin ardından il protokolü de ok atışı yaptı.

Kutlamalar son olarak Orman İşletme Müdürlüğünce düzenlenen fidan dağıtımı ile devam etti. Ücretsiz dağıtılan fidanları alabilmek için metrelerce kuyruk oluşturan vatandaşlar ise dikkat çekti.