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Nevruz kutlamasında endişelendiren görüntü!

21.03.2021 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta Nevruz Bayramı kutlamalarında dağıtılan fidanlardan almak isteyen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu. Görenleri endişelendiren manzaradan bölgede bulunan vatandaşların rahatsız olmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Nevruz kutlamasında endişelendiren görüntü!

Nevruz kutlamaları Sivas kent meydanında bulunan Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde yapıldı. Kutlamalara Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, bazı il protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan kutlama saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından program halk oyunu gösterilerinin sergilenmesi ve il protokolünün yumurta tokuşturması ile devam etti. Daha sonra il protokolü örs üzerinde çekiçle demir döverek Nevruz ateşini yaktı. Yakılan Nevruz ateşinin üzerinden protokol üyeleri ve vatandaşlar atladı. Okçuluk ekibinin gösterisinin ardından il protokolü de ok atışı yaptı.

Kutlamalar son olarak Orman İşletme Müdürlüğünce düzenlenen fidan dağıtımı ile devam etti. Ücretsiz dağıtılan fidanları alabilmek için metrelerce kuyruk oluşturan vatandaşlar ise dikkat çekti.

'BİZ TÜRK MİLLETİ TOĞRAĞI ANA GİBİ BENİMSERİZ'

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Kutlamada konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, 21 Mart'ın Türk kültüründe özel anlamları olduğunu belirterek, "Türklerin Orta Asya’dan çıkışını temsil eder, Türk milletinin toprağa bağlılığını, muhabbetini, sadakatini, gittiği yerde o toprağa verdiği manayı çok güzel anlatır. Biz Türk milleti toprağı ana gibi, bir kara sevda gibi Aşık Veysel’in tabiriyle ‘kara toprak’ gibi benimseriz. Her zaman mevsimlere mana vermişizdir. 20 Mart da toprağın bereketlendiğini, filizlendiğini, doğanın yeniden şahlandığını, insana müthiş heyecan verdiği bir anlamdır” dedi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, “Bugün, Orta Asya’dan Balkanlara dünyanın dört bir tarafında birliğin, beraberliğin, sevginin, kardeşliğin simgesi olan baharın müjdecisi Nevruz günü. Tüm milletimizin, Türk milletinin Nevruz gününü tebrik ediyorum. Nevruzun özünde aslında birlik, beraberlik, dayanışma, kaynaşma, sevgi ve barış içeriyor. Ülkemizin ve dünyanın en önemli ihtiyacı olduğu husus birlik ve beraberlik” şeklinde konuştu.

İHA

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