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Nevşehir'de 25 yıllık eşini 27 bıçak darbesiyle öldürdü! ''Vahiy geldi, şizofreni hastasıyım''

17.02.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de 25 yıllık eşini bıçaklayarak öldüren Necmettin Baysal tutuklu yargılandığı davada ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 27 yerinden bıçaklanan Yeter Baysal, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Necmettin Baysal, ifadesinde, şizofreni hastası olduğunu, cinayeti kendisine gelen vahiy nedeniyle işlediğini öne sürdü.

Nevşehir'de 25 yıllık eşini 27 bıçak darbesiyle öldürdü! ''Vahiy geldi, şizofreni hastasıyım''

Olay, 22 Eylül 2019'da, Nevşehir'İn Gülşehir ilçesine bağlı Şahinler köyünde meydana geldi. Necmettin Baysal, 3 çocuğunun annesi Yeter Baysal'a evde ekmek yaptığı sırada bıçakla saldırdı. Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarıyla eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 27 yerinden bıçaklanan Yeter Baysal, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Necmettin Baysal ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cinayet sonrası Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, tamamlanıp iddianame düzenlendi. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, Necmettin Baysal hakkında, 'eşi kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istendi.

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''ŞİZOFRENİ HASTASIYIM, VAHİY GELDİ''

Nevşehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Necmettin Baysal, ifadesinde, şizofreni hastası olduğunu, cinayeti kendisine gelen vahiy nedeniyle işlediğini öne sürdü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının da müdahil olduğu davanın karar duruşmasında Necmettin Baysal, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Cezayı az bulan bakanlık avukatlarının karara itiraz edecekleri belirtildi.

(DHA)

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cinayet Nevşehir
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