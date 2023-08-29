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Nevşehir'de dehşet! Tüfekle eşini öldürüp, intihar etti

29.08.2023 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde korkunç bir cinayet ve intihar olayı yaşandı. Ali İncirli (67), eşi Uygun İncirli'yi (64) tüfekle öldürüp, intihar etti. İşte detaylar...

Nevşehir'de dehşet! Tüfekle eşini öldürüp, intihar etti

Dehşete düşüren olay, saat 15.30 sıralarında Gülşehir ilçesi Eskiyaylacık köyünde meydana geldi. Ali İncirli ile eşi Uygun İncirli arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Ali İncirli, tüfekle önce eşini vurdu, ardından da namluyu kendisine çevirip tetiği çekti.

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Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Ali ve Uygun İncirli çiftinin hayatlarını kaybettiğini belirledi.

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Cenazeler, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Nevşehir

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