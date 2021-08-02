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Nevşehir Fırıncılar Odası: Aşı olmayanı çalıştırmayacağız

02.08.2021 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir Fırıncılar Odası Başkanlığı, il genelindeki fırın, pastane gibi unlu mamul üretimi yapan tesislerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayan personelin çalıştırılmayacağını bildirdi.

Nevşehir Fırıncılar Odası: Aşı olmayanı çalıştırmayacağız

Nevşehir Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Dipici, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 aşısı olmayanların il genelindeki fırın ve unlu mamul üreten iş yerlerinde çalışmalarına izin verilmeyeceğini belirtti.

"HALKIMIZIN GÖNLÜ RAHAT OLSUN"

Salgına karşı alınan tedbirlere sektör olarak hassasiyet gösterdiklerini aktaran Dipici, "Fırın, pastane gibi unlu mamuller üreten iş yerlerinde aşısız işçi çalıştıranlara çok ağır ceza keseceğiz. Odamız üyelerini uyarıyoruz, aşı olmayan işçiler kısa sürede aşı olmalıdır. Gerekli denetimlere derhal başlayacağız. Bu kapsamda aşı olmayan işçilerimizi çalıştırmayacağız. Halkımızın gönlü rahat olsun." ifadelerini kullandı.

TESK GENELGE GÖNDERMİŞTİ

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, dün yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19'a karşı geliştirilen aşılar konusunda toplumsal duyarlılık oluşturulması için gayret ettiklerini belirterek, "İş yerlerinde aşısız eleman çalıştırılmaması için tüm teşkilata yeni bir genelge gönderildi." ifadesini kullanmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Nevşehir koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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