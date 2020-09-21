Nevşehir’de 192 litre kaçak şarap ele geçirildi

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 192 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan ihbar sonrasında bir iş yerinde ve bağ evinde yaptıkları aramada 192 litre kaçak şarap, 2,9 litre rakı ve 5 litre etil alkol ele geçirdi. Şüpheli şahıs Ö.K. polis ekiplerince gözaltına alınırken şüpheli şahsa 5607 kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet etmek suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

