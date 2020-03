New York Belediye Başkanı'ndan Trump'a çağrı: Orduya tam seferberlik emri ver

De Blasio, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülke genelindeki vakaların yaklaşık yüzde 50'sinin bulunduğu New York için Trump'tan seferberlik istedi.

"ORDUYU SEFERBER ETMEMESİ AHLAKSIZLIK"

Be Blasio ''New York City'nin kaderi bir adamın elinde ve kendisi de New Yorklu ama şu an kendi şehrine ihanet ediyor. Anlamak mümkün değil, başkanımızın orduyu seferber etmemesi ahlaksızlık.'' ifadesini kullandı.

ABD'deki yeni tip koronavirüs vakalarının yaklaşık yarısının bulunduğu New York'ta vaka sayısı 7 bini geçti.

ABD genelinde ise vaka sayısı 14 bin 601'e ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 210 kişi hayatını kaybetti.

(AA)