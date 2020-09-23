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Boston Dynamics'in Spot'tan sonraki yeni hedefi: Robot kuşlar!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.09.2020 10:12 | Son Güncelleme

Spot robot köpeğini satışa sunan Boston Dynamics, yeni hedefini belirledi. Boston Dynamics'in CEO'su Robert Playter'ın söylediklerine göre şirket kuş gibi robotlar tasarlayacak.

Boston Dynamics'in Spot'tan sonraki yeni hedefi: Robot kuşlar!

Boston Dynamics, Spot robot köpek ile sektöre adımını attı. Adımını attı diyoruz çünkü Spot, genel satışa sunularak birçok fabrikada, şantiyede ve Ar-Ge merkezindeki yerini aldı. Hatta bazı Spot köpekler, bekçilik dahi yapmaya başladı. Spot ile gündemdeki yerini koruyan Boston Dynamics'in gözü, şirketin CEO'su Robert Playter'ın açıklamalarına göre daha yükseklerde.

BOSTON DYNAMİCS ROBOT KUŞ ÜRETECEK

Independent'in haberine göre, Robert Playter Disrupt 2020'ye verdiği mülakatta Boston Dynamics'in yeni hedefini açıkladı. CEO'ya göre Boston Dynamics, şimdi de robot kuşlar üretecek. Şirket, robot kuşlarla lojistik endüstrisine adım atacak. "Önümüzdeki iki yıl içinde bazı heyecan verici yeni lojistik ürünlerimiz olacak.'' diyen Playter, mülakatta ''Şu anda konsept testleri yapan müşterilerimiz var. 2021'de bir şey duyuracağız, tam olarak ne yaptığımızı duyuracağız ve 2022'de ürünümüz kullanıma hazır olacak.'' ifadelerini kullandı.

Boston Dynamics Spot

KORONAVİRÜS ŞİRKETLERİ ROBOTLARA YÖNELTTİ

Robot kuşlar dışında spot köpekler hakkında da konuşan Robert Playter, koronavirüs pandemisi sırasında daha fazla şirketin robotlara yöneldiğini söyledi. Playter, şu ana kadar robot köpek Spot'tan 260 adet sattıklarını açıkladı. Spot robot köpeğinin fiyatının 75 bin dolar olduğunu belirtelim.

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