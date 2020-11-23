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New York’ta koronadan ölenlerin cesetleri bir yıldır kamyonda bekliyor

23.11.2020 12:08 | Son Güncelleme:
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New York’ta koronadan ölenlerin cesetleri bir yıldır kamyonda bekliyor

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisinin en sert vurduğu ülkelerden biri olan ABD’nin New York kentinde, bu yılın başında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 600’den fazla kişiye ait cesetlerin dondurucu soğuk kamyonlarda kaldığı açıklandı. Yetkililer ise, ölen kişilerin akrabalarının cenaze töreni gerçekleştirmek için yeterince parası olmadığını bu yüzden cesetlerin defnedilemediğini belirtti.

ABD’nin New York kentinde, yeni tip corona virüs salgının zirve yaptığı bahar aylarında aşırı yoğun hastaneleri rahatlatması için şehrin ilçelerine yerleştiren soğutmalı morg kamyonları, Covid-19'un New York’taki yıkıcı etkisinin etkisinin simgesi haline geldi. Fotoğraflar, yoksul ve kimsesiz New Yorkluların ölümlerinin yanı sıra şehrin aşırı vergi yükü ve sağlık sistemlerindeki çarpıklığını da gündeme getiriyor.

650 KİŞİNİN CESEDİ KAMYONLARDA BEKLİYOR

Bu yılın başlarında New York'ta corona virüsten ölen yaklaşık 650 kişinin cesedi morg olarak kullanılan dondurucu kamyonlarda kaldı. Yetkililer, Brooklyn sahilinde bulunan ceset kamyonlarına ilişkin yaptığı açıklamada, 230 kişinin akrabasının bulunamadığı için, diğerlerinin ise ailelerinin cenaze töreni için maddi gücünün yetmemesi nedeniyle defin edilemediğini belirtti.

"SADECE COVİD-19'UN KURBANI DEĞİLLER"

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, ceset kamyonlarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Onlar, sadece Covid-19’un kurbanı değiller, pek çoğunun cenazesinin aileleri tarafından kabul edilemedi, her türlü ekonomik ve sosyal hastalığın kurbanı oldular”ifadelerini kullandı.

CENAZE FİYATLARI İKİ KATINA YÜKSELDİ

Yetkilier, mali sıkıntıların birçok ailenin akrabalarının cesetlerini başka bir yere yerleştirmesini engellediğini söyledi. Şehirde cenaze fiyatları, artan Covid-19 ölümleri nedeniyle Mayıs ayında 900 dolar iken Kasım ayında bin 700 dolara yükseldi. Bununla birlikte, New York Cenaze Yöneticileri Derneği, farklı dini inaçlara ait olan ritüllerin uyguladığı bir törenin 9 bin dolara, tipik bir kremeasyon törenin ise 6 bin 500 dolara mal olabileceğini açıkladı.

Bununla birlikte sahip olduğu 12 milyonu aşkın vaka ve yaklaşık 300 bine ölümle pandeminin merkezi olan ABD’de salgıın bilançosu artmaya devam ediyor. New York Sağlık departmanı’na göre, 21 Kasım itibarıyla kentte 25 kişi Covid-19 ve bağlantılı hastalıklar nedeniyle öldü.

Hasteneye kaldırılan sayısı ise her gün biraz daha yükseliyor. Departmanın verilerine göre, ortalama olarak her gün 2 bin kişi Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılıyor.

Şehrin Sağlık ve Zihinsel Hijyen Departmanı ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden yakın zamanda yayınlanan bir raporda ise bu yılın başlarında şehrin hastanelerine kabul edilen corona virüs hastalarının yüzde 30'unun hayatta kalmadığını ortaya koydu.


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