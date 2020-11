New York’ta koronadan ölenlerin cesetleri bir yıldır kamyonda bekliyor

ABD’nin New York kentinde, yeni tip corona virüs salgının zirve yaptığı bahar aylarında aşırı yoğun hastaneleri rahatlatması için şehrin ilçelerine yerleştiren soğutmalı morg kamyonları, Covid-19'un New York’taki yıkıcı etkisinin etkisinin simgesi haline geldi. Fotoğraflar, yoksul ve kimsesiz New Yorkluların ölümlerinin yanı sıra şehrin aşırı vergi yükü ve sağlık sistemlerindeki çarpıklığını da gündeme getiriyor.

650 KİŞİNİN CESEDİ KAMYONLARDA BEKLİYOR

Bu yılın başlarında New York'ta corona virüsten ölen yaklaşık 650 kişinin cesedi morg olarak kullanılan dondurucu kamyonlarda kaldı. Yetkililer, Brooklyn sahilinde bulunan ceset kamyonlarına ilişkin yaptığı açıklamada, 230 kişinin akrabasının bulunamadığı için, diğerlerinin ise ailelerinin cenaze töreni için maddi gücünün yetmemesi nedeniyle defin edilemediğini belirtti.

"SADECE COVİD-19'UN KURBANI DEĞİLLER"

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, ceset kamyonlarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Onlar, sadece Covid-19’un kurbanı değiller, pek çoğunun cenazesinin aileleri tarafından kabul edilemedi, her türlü ekonomik ve sosyal hastalığın kurbanı oldular”ifadelerini kullandı.