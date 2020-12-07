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New York'ta Türk gazeteciye saldırı! Saldırgan serbest bırakıldı

07.12.2020 01:42 | Son Güncelleme:
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New York'ta Türk gazeteciye saldırı! Saldırgan serbest bırakıldı

ABD'nin New York kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı getirilen kısıtlamalara karşı protestolarda, göstericilerden biri, Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Vural Elibol'a saldırarak basın kartını aldı.

ABD'nin çeşitli kentlerinde uzun bir süredir Kovid-19 kaynaklı kısıtlamalara karşı protestolar devam ederken, bugün New York'taki protestolar sırasında, AA Kameramanı Elibol, saldırıya uğradı.

KARTI YERE ATARAK KIRDI

Özellikle de basına karşı tutumları ile dikkati çeken protestoculardan biri, Elibol'a yönelerek kolunu bükmeye çalıştı. Daha sonra AA kameramanının basın kartlarından birini çekip koparan gösterici, kartı yere atarak kırdı.

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SALDIRGAN SERBEST BIRAKILDI

Elibol polis çağırırken, birçok kişi de göstericiyi engellemeye çalıştı. Göstericiyi gözaltına alan polis, sorgunun ardından kısa süre içinde saldırganı serbest bıraktı. (AA)

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