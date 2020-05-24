New York Times koronavirüs kurbanlarının isimlerini manşetten yayınladı

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, koronavirüs nedeniyle ABD'de can kaybı sayısının 100 bine yaklaşması üzerine, hayatını kaybedenlerin isimlerini ön sayfasına taşıdı.

New York Times'ın ses getiren manşetinde, hayatını kaybeden 1000 kişinin ismi yer alırken, isimlerle birlikte bu kişilerin kısa hayat öykülerine de yer verildi.

Gazete üst başlık olarak, 'Onlar sadece listede bir isim değillerdi, onlar bizdi' ifadelerini kullandı.

Haberi yapan editörlerden Simone Landon, haftalar boyunca ülke çapındaki bütün gazeteleri tarayarak ölüm ilanlarına baktıklarını söyledi. Landon, "Her insan özel ve eşsiz bir bireydi. Onları hatırlamak için yaptık" ifadesini kullandı.

Ancak Landon, kendisi ve meslektaşlarının, insanların genel olarak her gün vaka sayıları gibi sayıların açıklanıyor olmasından yorgun olduklarının farkında olduklarını belirtti ve "Dönüm noktasının yaklaşmakta olduğunu biliyoruz. Sayıları hesaba katarak bunun başka bir yolu olduğunu denememiz gerektiğini biliyorduk. Hayatını kaybeden bu insanlarda ilgili çok fazla bir şey söyleyemeyiz, yaşadıkları hayatların ülkemiz adına ne anlam ifade ettiğini belirtebilirdik." dedi.

