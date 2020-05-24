HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. New York Times koronavirüs kurbanlarının isimlerini manşetten yayınladı

New York Times koronavirüs kurbanlarının isimlerini manşetten yayınladı

DÜNYA HABERLERİ  | 24.05.2020 15:09 | Son Güncelleme

ABD'nin ünlü gazetelerinden New York Times, ülkede koronavirüs kaynaklı can kayıplarının 100 bine yaklaşması üzerine tarihi bir manşet ile okuyucularının karşısına çıktı. Gazetenin ön sayfasında hayatını kaybedenlerden bin kişinin isimleri ve hikayeleri yayımlandı.

New York Times koronavirüs kurbanlarının isimlerini manşetten yayınladı

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, koronavirüs nedeniyle ABD'de can kaybı sayısının 100 bine yaklaşması üzerine, hayatını kaybedenlerin isimlerini ön sayfasına taşıdı.

New York Times'ın ses getiren manşetinde, hayatını kaybeden 1000 kişinin ismi yer alırken, isimlerle birlikte bu kişilerin kısa hayat öykülerine de yer verildi.

Gazete üst başlık olarak, 'Onlar sadece listede bir isim değillerdi, onlar bizdi' ifadelerini kullandı.

Haberi yapan editörlerden Simone Landon, haftalar boyunca ülke çapındaki bütün gazeteleri tarayarak ölüm ilanlarına baktıklarını söyledi. Landon, "Her insan özel ve eşsiz bir bireydi. Onları hatırlamak için yaptık" ifadesini kullandı.

Ancak Landon, kendisi ve meslektaşlarının, insanların genel olarak her gün vaka sayıları gibi sayıların açıklanıyor olmasından yorgun olduklarının farkında olduklarını belirtti ve "Dönüm noktasının yaklaşmakta olduğunu biliyoruz. Sayıları hesaba katarak bunun başka bir yolu olduğunu denememiz gerektiğini biliyorduk. Hayatını kaybeden bu insanlarda ilgili çok fazla bir şey söyleyemeyiz, yaşadıkları hayatların ülkemiz adına ne anlam ifade ettiğini belirtebilirdik." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görüntüler Türkiye'den! Mağaraya girip yarasayı öptüGörüntüler Türkiye'den! Mağaraya girip yarasayı öptü
22 Mart sonrası ilk kez 100 bini geçti22 Mart sonrası ilk kez 100 bini geçti
TSH yüksekliği nedir, nasıl düşürülür? TSH yüksekliği nedir, nasıl düşürülür?

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz

Brezilya'da korkutan bilanço! 2. sıraya yükseldi

Brezilya'da korkutan bilanço! 2. sıraya yükseldi

'Yardım için Kızılay'a başvurdum' diyen eski eşten sonra nişanlıdan flaş açıklama

'Yardım için Kızılay'a başvurdum' diyen eski eşten sonra nişanlıdan flaş açıklama

Ölüm haberini böyle vermiş! 'Konsey bitti...'

Ölüm haberini böyle vermiş! 'Konsey bitti...'

Yeni normale geçiş nasıl olacak?

Yeni normale geçiş nasıl olacak?

Hulusi Akar'dan Ege'deki tacizlerle ilgili flaş açıklama

Hulusi Akar'dan Ege'deki tacizlerle ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

ABD'de 3 gün bayraklar yarıya indirilecek

ABD'de 3 gün bayraklar yarıya indirilecek

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

ABD'nin en pahalı uçağı düştü!

ABD'nin en pahalı uçağı düştü!

Maske takarken sakın bunu yapmayın! Akciğeri patladı

Maske takarken sakın bunu yapmayın! Akciğeri patladı

Diğer Haberler
Dünyada günlük uçuş trafiği! 22 Mart sonrası ilk kez 100 bini geçti

22 Mart sonrası ilk kez 100 bini geçti

Brezilya koronavirüs bilançosunda 2. sıraya yükseldi

Brezilya'da korkutan bilanço! 2. sıraya yükseldi

ABD'de salgının merkezi haline gelmişti! Mart ayından bu yana bir ilk

ABD'de salgının merkezi haline gelmişti! İlk kez yaşandı

Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 28 bin 332'ye yükseldi

Fransa'da koronavirüsten can kaybı 28 bin 332'ye yükseldi

İtalya'da koronavirüsten can kaybı 32 bin 735'e yükseldi

İtalya'da son durum

İspanya'dan flaş karar! Ülke turistlere açılıyor

İspanya'dan flaş karar! Ülke turistlere açılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.