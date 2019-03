New York Times’tan Yeni Zelanda Başbakanına övgü

New York Times gazetesinin başyazısında, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in Christchurch şehrinde meydana gelen terör saldırısına karşı tutumu örnek gösterilerek, "Amerika Jacinda Arden kadar iyi bir lideri hak ediyor" ifadeleriyle ABD Başkanı Donald Trump eleştirildi.

New York Times gazetesi, başyazısında Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in geçtiğimiz hafta Christchurch şehrinde 2 camiye gerçekleştirilen terör saldırısı ile başa çıkma şekli ve saldırı karşısındaki tutumundan övgüyle bahsetti. Gazetenin, "Amerika Jacinda Arden kadar iyi bir lideri hak ediyor" başlığını attığı başyazıda, "Dünya Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in teröre yanıt verme şeklinden bir şeyler öğrenmeli" ifadeleri kullanıldı.

Başyazıda, Ardern’in silah kontrolü ile ilgili sorunları ele almasından övgüyle bahsedilerek, Ardern’in seçmenlerinin öfkesine kulak verdiği ve birkaç gün içinde hükümetinin Christchurch ve başka yerlerdeki katillerin çoğunun kullandığı askeri stil silahlar üzerinde yeni kontroller getireceğini açıkladığı belirtilerek, "Bu hepimizle ilgili, ulusal çıkar ve güvenlikle ilgili" ifadeleri yer aldı.

Başbakan Ardern’in silahlı saldırganın videosunun Facebook ve diğer platformlarda görülmesine karşı gösterdiği hassasiyet ve alınması gereken tedbirlerden bahsetmesi de başyazıda övgüye değer bulundu. Başyazıda, Ardern’in hafta başında parlamentoda sosyal medya sitelerinin, nefret ve şiddet imajlarını yaymak için interneti kullanmanın kolaylığı konusunu ciddiyetle ele alması gerektiği ifadelerine yer verildi.

Başyazıda ayrıca, Ardern’in, silah üreticileri ve satıcıları gibi sosyal medya platformlarının Christchurch ve son yıllarda birçok yerde gerçekleştirilen katliamların sorumluluğunu üstlendiğine inandığına dair sözleri paylaşıldı.

Ardern’in silah yasağının, bir liderin kriz zamanında nasıl olması gerektiğini gösteren özelliklerden sadece biri olduğunun belirtildiği başyazıda, Ardern’in mesaj vermek yerine öldürülen Müslümanların ailelerine saygı göstermek için siyah bir başörtü takması, politikacıları taziye ziyaretlerine göndermesi, kaza kurbanlarının da bulunduğu okul ziyaretinde elinde bir yazılı metin olmadan konuşması, gençleri Yeni Zelanda’yı ırkçılığa toleransı olmayan bir ülke haline getirmeye çağırması, yas tutan ailelere,"Kederinizi bilemeyiz ancak her aşamada sizinle birlikte yürüyebiliriz” demesi ve katilin adını özellikle söylememesi örnek olarak gösterildi.

Başyazının sonunda ise "Bu acımasızca olaydan sonra, dünya liderleri bir araya gelip kurbanların acılarını paylaşmalı ve açıkça ırkçılığı kınamalı. Yeni Zelanda Başbakanı yolu gösterdi" ifadeleri kullanılarak Trump’a atıfta bulunuldu.