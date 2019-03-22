HABER

New York Times’tan Yeni Zelanda Başbakanına övgü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 13:33 | Son Güncelleme

New York Times gazetesinin başyazısında, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in Christchurch şehrinde meydana gelen terör saldırısına karşı tutumu örnek gösterilerek, "Amerika Jacinda Arden kadar iyi bir lideri hak ediyor" ifadeleriyle ABD Başkanı Donald Trump eleştirildi.New York Times gazetesi, başyazısında Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in geçtiğimiz hafta Christchurch şehrinde 2 camiye gerçekleştirilen terör saldırısı ile başa çıkma şekli ve saldırı karşısındaki tutumundan övgüyle bahsetti.

New York Times gazetesinin başyazısında, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in Christchurch şehrinde meydana gelen terör saldırısına karşı tutumu örnek gösterilerek, "Amerika Jacinda Arden kadar iyi bir lideri hak ediyor" ifadeleriyle ABD Başkanı Donald Trump eleştirildi.
New York Times gazetesi, başyazısında Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in geçtiğimiz hafta Christchurch şehrinde 2 camiye gerçekleştirilen terör saldırısı ile başa çıkma şekli ve saldırı karşısındaki tutumundan övgüyle bahsetti. Gazetenin, "Amerika Jacinda Arden kadar iyi bir lideri hak ediyor" başlığını attığı başyazıda, "Dünya Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in teröre yanıt verme şeklinden bir şeyler öğrenmeli" ifadeleri kullanıldı.
Başyazıda, Ardern’in silah kontrolü ile ilgili sorunları ele almasından övgüyle bahsedilerek, Ardern’in seçmenlerinin öfkesine kulak verdiği ve birkaç gün içinde hükümetinin Christchurch ve başka yerlerdeki katillerin çoğunun kullandığı askeri stil silahlar üzerinde yeni kontroller getireceğini açıkladığı belirtilerek, "Bu hepimizle ilgili, ulusal çıkar ve güvenlikle ilgili" ifadeleri yer aldı.
Başbakan Ardern’in silahlı saldırganın videosunun Facebook ve diğer platformlarda görülmesine karşı gösterdiği hassasiyet ve alınması gereken tedbirlerden bahsetmesi de başyazıda övgüye değer bulundu. Başyazıda, Ardern’in hafta başında parlamentoda sosyal medya sitelerinin, nefret ve şiddet imajlarını yaymak için interneti kullanmanın kolaylığı konusunu ciddiyetle ele alması gerektiği ifadelerine yer verildi.
Başyazıda ayrıca, Ardern’in, silah üreticileri ve satıcıları gibi sosyal medya platformlarının Christchurch ve son yıllarda birçok yerde gerçekleştirilen katliamların sorumluluğunu üstlendiğine inandığına dair sözleri paylaşıldı.
Ardern’in silah yasağının, bir liderin kriz zamanında nasıl olması gerektiğini gösteren özelliklerden sadece biri olduğunun belirtildiği başyazıda, Ardern’in mesaj vermek yerine öldürülen Müslümanların ailelerine saygı göstermek için siyah bir başörtü takması, politikacıları taziye ziyaretlerine göndermesi, kaza kurbanlarının da bulunduğu okul ziyaretinde elinde bir yazılı metin olmadan konuşması, gençleri Yeni Zelanda’yı ırkçılığa toleransı olmayan bir ülke haline getirmeye çağırması, yas tutan ailelere,"Kederinizi bilemeyiz ancak her aşamada sizinle birlikte yürüyebiliriz” demesi ve katilin adını özellikle söylememesi örnek olarak gösterildi.
Başyazının sonunda ise "Bu acımasızca olaydan sonra, dünya liderleri bir araya gelip kurbanların acılarını paylaşmalı ve açıkça ırkçılığı kınamalı. Yeni Zelanda Başbakanı yolu gösterdi" ifadeleri kullanılarak Trump’a atıfta bulunuldu.

PARTNERMesleğini duyan şaşkına dönüyor!Mesleğini duyan şaşkına dönüyor!
Sınır birliklerine komando sevkiyatıSınır birliklerine komando sevkiyatı
Fatih Altaylı'ya polise hakaretten ceza!Fatih Altaylı'ya polise hakaretten ceza!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Altaylı'ya polise hakaretten ceza!

Fatih Altaylı'ya polise hakaretten ceza!

Diyarbakır'da 4 sığına, 1 mevzi tespit edildi! 'Bunu ilk kez gördük'

Diyarbakır'da 4 sığına, 1 mevzi tespit edildi! 'İlk kez gördük'

Son dakika! İzmir'de kahreden kaza: 5'i ağır 20 yaralı

Son dakika! İzmir'de kahreden kaza: 5'i ağır 20 yaralı

15 Temmuz Şehitler köprüsü üzerinde polis aracı yandı!

15 Temmuz Şehitler köprüsü üzerinde polis aracı yandı!

60 yaşında kabusu yaşıyor!

60 yaşında kabusu yaşıyor!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.