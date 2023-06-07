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New York'u tamamen kapladı! Gökyüzü kızıla büründü, 'sokağa çıkmayın' uyarısı yapıldı

07.06.2023 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin kuzey doğu eyaletleri, Kanada'da günlerdir devam eden orman yangınlarından oluşan dumanların etkisi altında kaldı. Duman nedeniyle New York'ta gün boyu puslu hava etkili olurken, rahatsızlığı olan vatandaşların ise sokağa çıkmaması için uyarı yapıldı. Diğer yandan ise çok sayıda ülkeden yüzlerce itfaiyecinin de söndürme çalışmalarına katılmak için Kanada'ya gideceği belirtildi.

New York'u tamamen kapladı! Gökyüzü kızıla büründü, 'sokağa çıkmayın' uyarısı yapıldı

Küresel ısınma nedeniyle "orman yangını sezonunun" erken başladığı Kanada'da günlerdir devam eden yangınlar nedeniyle yaklaşık 3 milyon hektar ormanlık alanın yandığı bildirildi. Dumanlar ise New York'a kadar ulaştı.

KENTİ TAMAMEN KAPLADI

ABD hükümetine bağlı AirNow sitesi, New York şehri ve civarında hava kalitesi seviyesini turuncu renkten 165 kırmızı renge çıkardı. Gün boyu puslu havaya sebep olan New York'taki yangın dumanlarının kokusu hissedilirken, yetkililer, özellikle kalp, akciğer ve solunum yollarına bağlı rahatsızlığı olanları dışarı çıkmama konusunda uyarıyor. Orman yangınlarının neden olduğu hava kirliliği kenti tamamen kapladı.

AA-20230607-31366806-31366805-ABDYE_ULASAN_KANADADAKI_ORMAN_YANGINLARININ_DUMANI_HAYATI_OLUMSUZ_ETKILIYOR

BAŞKA ÜLKELERDEN İTFAİYECİLER KANADA'YA GİDİYOR

Yerel basındaki haberlere göre, Acil Durum Hazırlık Bakanı Bill Blair, yaptığı açıklamada, Kanada'da orman yangınlarının ülkenin birçok bölgesini etkisi altına aldığını söyledi. Blair, son 10 yılda yaşanan orman yangınlarının mayıs ayı ortalamasının yalnızca 150 bin hektar olduğunu ancak bu yıl aynı dönemde yaklaşık 3 milyon hektar ormanlık alanın yok olduğunu belirtti.

Kanada'nın Yeni İskoçya bölgesinde pazar gününden bu yana devam eden yangınlara müdahaleye yardımcı olmak için askeri personelin bölgeye konuşlandırdığını aktaran Blair, çalışan herkesin olağanüstü iş çıkardığını ancak daha fazla yardıma ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Blair, ABD'den 800, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan 224 olmak üzere 2 bin 400 itfaiyecinin yalnızca Alberta eyaletindeki orman yangınlarıyla mücadele ettiğini, Güney Afrika'dan da 215 itfaiyecinin kısa sürede Kanada'ya geleceğini aktardı.

82'Sİ KONTROL ALTINA ALINAMADI

Kanada Doğal Kaynaklar Bakanı Jonathan Wilkinson, yaptığı açıklamada, bugüne kadar ülke genelinde 211 yangın çıktığını belirterek, bunlardan 82'sinin kontrol altına alınamadığını, geri kalanında soğutma ve diğer çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Wilkinson, iklim değişikliği nedeniyle 2050'ye kadar orman yangınlarının 2 katına çıkmasının beklendiğini vurgulayarak, hükümetin bu kapsamda ek önlemlere yatırım yaptığını dile getirdi.

BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Kanada'nın Alberta eyaletinde de 6 Mayıs'ta başlayan orman yangınları nedeniyle 29 bin kişi evlerinden tahliye edilmişti. Alberta Eyalet Başbakanı Danielle Smith, eyalette olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

Kanada'nın güneydoğusundaki Yeni İskoçya bölgesinde de 28 Mayıs'tan bu yana devam eden orman yangınları nedeniyle yaklaşık 14 bin kişinin tahliye edildiği, 200'den fazla binanın da zarar gördüğü açıklanmıştı. (AA)

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yangın Kanada New York

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