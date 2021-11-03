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New York'un yeni Belediye Başkanı, Türk dostu siyahi Eric Adams oldu

03.11.2021 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York kentinde yapılan belediye başkanlığı seçimini Demokrat aday Eric Adams kazandı. Eski polis olan Adams, Türk dostu olmasıyla da biliniyor.

New York'un yeni Belediye Başkanı, Türk dostu siyahi Eric Adams oldu

New Yorklular kentin 110. belediye başkanını seçmek için sandık başına gitti.

New York'un beş bölgesinden biri olan Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams, Cumhuriyetçi rakibi, sokak güvenliği için "Koruyucu Melekler" adlı organizasyonun kurucusu ve radyo sunucusu Curtis Sliwa'ya karşı yarıştı.

Resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığı seçimini Adams kazandı.

61 yaşındaki Adams, New York Belediye Başkanlığına seçilen ikinci siyahi Amerikalı oldu.

TÜRK DOSTU, VEGAN VE ESKİ POLİS

Türk dostu olarak bilinen Eric Adams, siyasete atılmadan önce 22 yıl Polis Departmanında görev yaptı ve başkomiserliğe kadar yükseldi.

Diyabet nedeniyle sol gözündeki görme kaybını vegan olduktan sonra geri kazandığını söyleyen Adams, başkan seçilmesi halinde, işe bisikletle gidip geleceği vaadiyle de dikkati çekiyor.

Yoksul 6 çocuklu bir aileden gelen Adams, 1 Ocak 2022'de belediye başkanlığını iki dönem bu görevi yürüten Bill de Blasio'dan devralacak.

(AA)

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